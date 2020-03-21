Как пережить коронавирусный карантин и не растолстеть на консервах и гречке: советы врача

Коронавирус, карантин, самоизоляция на дому, дистанционная работа. Ситуация с распространением вирусной инфекции меняется чуть ли не каждый час.

Гречка, консервы, картошка и свекла закуплены. Холодильник опасно близко. Рука сама собой тянется заглянуть: чем еще успокоить нервы?

Ну и лишние килограммы это лишь вопрос времени, тем более, что сидеть приходится в замкнутом пространстве. Как быть? Не навредит ли нам консервная диета? За разъяснениями «КП» обратилась к врачу эндокринологу, кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику факультета фундаментальной медицины МГУ, автору канала и инстаграм DoctorPavlova Зухре Павловой.

- Вкусные ли консервы? Кажется, что да, ведь в консервированных продуктах много усилителей вкуса, глутаматов. Но при всем удобстве и соблазне «подсесть» на одни консервы, помните, что в них добавляют еще и стабилизаторы, антиоксиданты, антиокислители. Все те вещества, которые позволяют хранить продукт долго. А если все эти соединения мы регулярно и в большом количестве употребляем вместе с пищей, они бьют по печени и по всему желудочно-кишечному тракту, по иммунной системе. Злоупотреблять консервированными продуктами не стоит, лучше, чтобы пища была разнообразной, - подчеркивает эксперт.

Можно ли заменить свежие фрукты – на компот из банки? Тут важно помнить, что если мы едим заготовленные варенья, компоты, то один из компонентов, которые добавляют в такие консервы, – это сахар.

- Ягоды и сами по себе содержат глюкозу и фруктозу, а тут еще – дополнительный сахар, - говорит Зухра Павлова. – Ситуация для всего организма получается крайне напряженная, но в особую опасность попадает такой орган как печень. Фруктоза провоцирует набор жировой ткани, но что самое опасное – жировая ткань образуется и в печени, а ожиревшая печень – самый прямой путь к диабету, к метаболическому синдрому, к сердечно-сосудистым заболеваниям. Даже если человек выглядит стройным, но у него есть гепатоз – жировое перерождение печени – это очень неблагополучная для здоровья ситуация.

Надо Максимально стремимся к тому, чтобы ничего не жаритьФото: Shutterstock

По мнению врача эндокринолога, карантин – самое время для того, чтобы научиться готовить простые и полезные блюда.

- Воспринимайте ситуацию с карантином, как повод сделать для себя массу полезного. Во-первых, максимально стремимся к тому, чтобы ничего не жарить! Поймите, сам карантин – это стресс, а значит, дополнительная нагрузка на организм. Поэтому если мы будем кормить себя в большом количестве жареными продуктами, солеными, маринованными, что еще хуже, то все это только усугубит стрессовую нагрузку. А ослабленному организму страшен не только коронавирус, но и другие вирусы, которых в окружающей среде много, - говорит Зухра Павлова.

Самый простой способ что-то приготовить – варка. Поставили варить мясо, птицу – и никаких особых усилий от вас больше не требуется. Взяли овощи, если есть – свежие, можно и замороженные, заготовленные с лета, отварили, подали на стол с мясом, и обед готов. Потушить мясо и овощи совместно можно, но проще, а главное – полезнее, когда продукты приготовлены отдельно.

- Сушеные грибы, например, чем не вариант для здорового блюда, – продолжает Зухра Павлова. – Я вот как раз сейчас грибной суп варю! Поэтому запоминаем, чем проще приготовлена пища, по типу – пароварка, мультиварка, тем лучше. И второй принцип - меньшая компонентность. То есть готовим кусок мяса, варим крупу, та же гречка подойдет, или овощи. И все! Не делайте новогодние салаты! Остановитесь! Один раз на Новый год оливье пережить можно, но желательно не делать это блюдо постоянным и уж тем более во время, когда мы все подвержены воздействию вирусной инфекции.

- Кстати, про гречку, какой способ приготовления подойдет этому любимому в народе продукту?

- Гречка сама по себе – продукт полезный, но отваренная она вроде как не очень вкусная. Поэтому люди берут, жарят лук, морковь, потом смешивают с гречкой, мол, так вкуснее. Глупо отрицать, все сладкое и жирное – вкуснее, чем постное. Но как раз эти добавочки, зажарки и «портят» гречку. Вроде вкуснее, а пользы меньше! Да и калорийность повышается, и риски развития неблагоприятных состояний. Еще раз повторю – все жареное человеку не полезно. Конечно, за две недели карантина как будто ничего не случится, но неправильное питание может спровоцировать хронические заболевания, которые у вас уже есть. Поэтому, чем проще приготовлена пища, тем она здоровее. А вкусовые приоритеты со временем, поверьте, меняются. Питаться правильно – на самом деле это вкусно. Да, первое время нужно сделать над собой волевое усилие, но потом вы будете думать, а почему я так не делал раньше!

Глупо отрицать, все сладкое и жирное – вкуснее, чем постное. Но как раз эти добавочки, зажарки и «портят» гречкуФото: Shutterstock

- Но консервы все-таки иногда есть можно?

- Давайте будем стараться давать им место в рационе не чаще двух – трех раз в неделю. В консервах есть такие вещества, как конечные продукты гликирования. Почему рекомендуется есть свежеприготовленную пищу? Потому что, чем больше пища хранится, тем активнее ее компоненты взаимодействую друг с другом. В консервной банке начинаются со временем химические реакции: где-то банка полежала в тепле, под солнышком, где-то - у батареи. Чем дольше консервы хранятся, тем больше в них накапливаются конечные продукты гликирования – одни из самых вредных веществ, которые, поступая в наш организм, стимулируют развитие ожирения, онкологических заболеваний и всяких других неприятностей. Поэтому, только что приготовленная пища куда полезнее любых консервов!

- То есть, даже «невинный» лосось в банке, может быть не очень-то полезен для здоровья?

- Мои пациенты часто говорят: берем мы банку, пусть это будет лосось консервированный, что там плохого? На банке написано: перец горошек, соль, лосось и лавровый лист. Никаких обозначений «ешек» там нет, никаких консервантов. Это хороший продукт? В принципе, да, ничего плохого в составе нет. К тому же, как удобно: уже все приготовлено, открыл, съел и никаких проблем! Но есть такая история как выделение солей тяжелых металлов из консервных банок. И то, что уж мы меньше всего хотим получить из металлов – это свинец, которого как раз в консервах много. Поэтому, когда человек питается этим регулярно, металлы накапливаются и наносят урон здоровью.

При любых обстоятельствах надо быть физически активнымФото: Shutterstock

- О чем еще важно помнить на карантине?

- Важно пить достаточное количество воды, желательно, чтобы вода была теплой. Это позволит исключить переохлаждение миндалин и избежать обострения тонзиллита, фарингита и других заболеваний.

И призываю читателей «Комсомолки»: оказались вы на карантине – это не повод лежать! При любых обстоятельствах надо быть физически активным. Лежать можно, только если вас скосила болезнь. Все остальное время – максимальная активность: физическая, умственная. Читаем новые рецепты, готовим, кормим правильной и здоровой пищей свою семью и тем самым поддерживаем здоровье свое и своих домочадцев. И не скучаем заодно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор зло: врач завезла коронавирус на Ставрополье, скрыв поездку в Испанию, и заразила 11 человек

На главную инфекционистку региона Ирину Санникову хотят завести уголовное дело [видео]

«Комсомольская правда» и рок-музыканты против коронавируса!

Сайт kp.ru и Радио «КП» проводят девятичасовой музыкальный марафон «РОК против коронавируса!» [прямая видеотрансляция 21 марта с 13:00 мск]