2020-03-22T00:34:29+03:00
В мире

Министерство обороны отправит в Рим военных медиков-вирусологов

Самолеты доставят в Италию 8 российских мобильных бригад и автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Италии ежедневно фиксируют новые рекорды смертей от коронавирусаВ Италии ежедневно фиксируют новые рекорды смертей от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании в ведомстве авиационной группировки для оперативной помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом. Все должно быть готово к 22 марта.

- По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, - говорится в сообщении Минбороны России.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону 21 марта ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по борьбе с распространением инфекции.

- В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры, - сообщалось ранее пресс-службой Кремля.

Отметим, что премьер-министр Италии уже выразил России благодарность за помощь.

В ЭТО ВРЕМЯ

Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией.

В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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