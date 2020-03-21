Путин направил российскую армию на борьбу с коронавирусом в Италии

Владимир Путин позвонил премьеру Италии Джезеппе Конте и пообещал помощь стране, ежедневно обновляющей печальные рекорды гибели граждан от эпидемии коронавируса. Президент России и премьер Италии обсудили общие меры в борьбе с пандемией. Путин в ответ на обращение итальянской стороны подтвердил готовность оперативно оказать всю необходимую помощь и даже изложил ее конкретные параметры.

Так Россия готова поставить итальянцам средства защиты, мобильные комплексы на базе "КАМАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования и даже направить бригады российских специалистов для работы на месте. Все эти поставки произведете министерство обороны России с помощью самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации.

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