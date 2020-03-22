2020-03-22T02:31:22+03:00
Звезды

«Сейчас время, чтобы хорошо пожрать. Худеть будем потом!»: Киркоров рассказал, чем занимается на карантине

По словам артиста, ему пришлось отменить апрельские концерты в Москве
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Киркоров рассказал, чем занимается на карантинеКиркоров рассказал, чем занимается на карантинеФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Из-за пандемии коронавируса на прошлой неделе Филипп Киркоров отменил часть прибалтийского тура. Сейчас же в прямом эфире Инстаграма артист признался своему другу дизайнеру Игорю Гуляеву, что ему пришлось отменить свои апрельские концерты в Москве.

- Были планы на мой день рождения, я готовил новую программу в Москве, но, увы, пришлось перенести эти концерты на осень, - вздыхает артист. - Вот сидим сейчас, как бездельники. Чем занимаюсь? Отдыхаю в своём загородном доме с детьми, смотрю сериалы. Вот сейчас досмотрю «Убийство Версаче» и очень всем советую сериал «Почему женщины убивают». Ну и, конечно, балую себя. Сейчас время, чтобы наконец-то полюбить себя и хорошо пожрать (смеётся.). Худеть потом будем. Может, как раз из-за щёк я и выгляжу моложе, - шутил в прямом эфире Филипп Киркоров. - Правда стараюсь последний раз есть в семь часов вечера. А завтрак у меня в районе 12-13 часов. И позволяю себе в день одну баночку колы. Раньше мог вообще три литра в день выпить.

По словам артиста, друзья из Америки прислали ему некий экспресс-тест на коронавирус, но опасной бациллы он у себя не обнаружил.

- Для теста нужна капля крови. Он похож на тест на беременность. К счастью, коронавируса у меня нет, - делился в прямом эфире Инстаграма Филипп Киркоров.

КСТАТИ

Как зарабатывают звезды на карантине: Кети Топурия продает маски по полторы тысячи, жена Тимати торгует антисептиком, а у Бородиной новые контракты

О том, как наши знаменитости теряют доходы из-за отмены съемок и переноса концертов – они рассказывают в социальных сетях и интервью. А вот свои новые заработки не спешат рекламировать. Мы узнали, как начали адаптироваться с финансовой точки зрения артисты на карантине. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Филипп Киркоров, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Италии из-за коронавируса закрывают все предприятия, кроме стратегически важных
В Египте находятся около 2 тысяч российских туристов: В посольстве согласовывают спецрейсы по эвакуации
Вице-премьер Белоусов заявил, что Россия не хотела обвала цен на нефть: "Это инициатива арабских партнеров"
Трамп предлагает «дезинфицировать» и повторно использовать медицинские маски
В США сертифицировали 45-минутный тест на коронавирус
В Греции митрополита арестовали за богослужение во время карантина из-за коронавируса
В Уфе сотрудники ФСБ открыли огонь при задержании предполагаемых террористов
Больше 266 тысяч человек к мире заражены коронавирусом
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса
В Лондоне бездомных поселят в отели на время карантина по коронавирусу
В ЦРУ предупредили Трампа об угрозе глобального распространения коронавируса еще в январе, но он отклонил доклад
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о первых симптомах
Трамп предложил лидеру КНДР сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Депутат Верховной рады госпитализирован в больницу из-за коронавируса
Песков: для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия всех стран
Чемпионат мира-2023 по хоккею могут перенести из-за коронавируса
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
Конор Макгрегор «избил» коронавирус
Коронавирус в Италии: число умерших побило новый суточный рекорд
Полиция Чехии начала штрафовать за выход на улицу без маски
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 лет
Правительство Латвии переходит на работу в удалённом режиме из-за COVID-19
Росавиация, Ростуризм и МИД прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко