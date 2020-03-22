«Сейчас время, чтобы хорошо пожрать. Худеть будем потом!»: Киркоров рассказал, чем занимается на карантине

Из-за пандемии коронавируса на прошлой неделе Филипп Киркоров отменил часть прибалтийского тура. Сейчас же в прямом эфире Инстаграма артист признался своему другу дизайнеру Игорю Гуляеву, что ему пришлось отменить свои апрельские концерты в Москве.

- Были планы на мой день рождения, я готовил новую программу в Москве, но, увы, пришлось перенести эти концерты на осень, - вздыхает артист. - Вот сидим сейчас, как бездельники. Чем занимаюсь? Отдыхаю в своём загородном доме с детьми, смотрю сериалы. Вот сейчас досмотрю «Убийство Версаче» и очень всем советую сериал «Почему женщины убивают». Ну и, конечно, балую себя. Сейчас время, чтобы наконец-то полюбить себя и хорошо пожрать (смеётся.). Худеть потом будем. Может, как раз из-за щёк я и выгляжу моложе, - шутил в прямом эфире Филипп Киркоров. - Правда стараюсь последний раз есть в семь часов вечера. А завтрак у меня в районе 12-13 часов. И позволяю себе в день одну баночку колы. Раньше мог вообще три литра в день выпить.

По словам артиста, друзья из Америки прислали ему некий экспресс-тест на коронавирус, но опасной бациллы он у себя не обнаружил.

- Для теста нужна капля крови. Он похож на тест на беременность. К счастью, коронавируса у меня нет, - делился в прямом эфире Инстаграма Филипп Киркоров.

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