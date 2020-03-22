2020-03-22T11:42:34+03:00
Спорт

Леонид Федун: Платим футболистам в евро. Я обязан исполнять контракты

Владелец "Спартака" в интервью "КП" сказал, как на "народную команду" повлиял коронавирус и падение цен на нефть [аудио]
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Леонид Федун. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем КоротаевЛеонид Федун. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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Футбольные клубы ушли на карантин. Но их владельцы продолжают платить игрокам зарплаты, причем чаще всего они прописаны в евро. А курс иностранных валют в последние дни взлетел вверх. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который уже высказывал конкретные предложения по выходу из футбольного кризиса.

- Леонид Арнольдович, вы предложили ввести в футболе финансовые каникулы. Это что такое?

- Так же как для других отраслей, когда нет практически доходов, а есть расходы, нужна какая-то поддержка.

- А еще вы хотите обратиться в ФИФА, чтобы они пересмотрели финансовый fair play. (Это когда клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают — Ред.)

- Я думаю, что не только мы, а все клубы, в первую очередь богатые клубы обратятся, поскольку у них сейчас совсем ужас-ужас. Ведь зарплату мы футболистам платим, а доходов никаких.

- А вы своим зарплату платите в евро, можете срезать наполовину?

- Ну а как? У меня контракты, я обязан их исполнять.

- В Европе клубы терпят огромные убытки, а у нас, говорят, некоторым командам, которые на бюджете, даже лучше - не надо тратиться на переезды, подготовку стадиона и т.д. Это правда?

- Нет. Все равно 90% расходов команд это зарплата.

Леонид Федун: «У «Комсомолки» вопрос не по нефти? Слава Богу. А в футболе - да, финансовые каникулы»

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- Как на «Спартак» действует ситуация?

- Да никак. Как и на всех, находимся на карантине.

- А где сейчас футболисты?

- Все в Москве.

- Мы посчитали, что «Спартаку» осталось в чемпионате провести три игры на своем стадионе плюс возможный полуфинал Кубка России. Жалко упускать эту возможность.

- Ну, что делать, это не от нас зависит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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