Леонид Федун о катастрофическом падении цен на нефть: Три кризиса пережили и четвёртый переживем!
Совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун рассказал о своем отношении к разрыву сделки ОПЕК+ и его последствиях в интервью для РБК. Наш обозреватель Александр Гамов уточнил у ньюсмейкера слова о «войне на истощение».
- Леонид Арнольдович! Уже прошла информация, что вы назвали цены на нефть катастрофой. А дальше что? Почему катастрофа?
- Я все сказал. Спасибо. (пытается положить трубку)
- Извините, ради Бога, а надежда есть или нет?
- Подожди! Слушай, что ты панику гонишь?
- Я не гоню панику.
- Подожди! Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы - 500 миллионов. Все! Просто вопрос - зачем?
- То есть - надежда есть? Я не гоню панику, это информагентства гонят: Федун, там, катастрофа и так далее.
- Нет. Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. (с ОПЕК. - А.Г.) Три кризиса пережили и четвертый переживем.
- Ну, вот - это другое дело.
- Давай!
- Спасибо вам огромное за оптимизм.
- Прямо так и напиши - три кризиса пережили и четвертый переживем.
- Что-что написать?
- Три кризиса пережили и четвертый переживем.
- Ага! Это будет заголовок.
- Давай. Спасибо!
ИСТОЧНИК KP.RU
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