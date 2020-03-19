2020-03-19T17:59:45+03:00
Экономика

Леонид Федун о катастрофическом падении цен на нефть: Три кризиса пережили и четвёртый переживем!

Наш обозреватель Александр Гамов поговорил с совладельцем «Лукойла»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Леонид Федун. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССЛеонид Федун. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун рассказал о своем отношении к разрыву сделки ОПЕК+ и его последствиях в интервью для РБК. Наш обозреватель Александр Гамов уточнил у ньюсмейкера слова о «войне на истощение».

- Леонид Арнольдович! Уже прошла информация, что вы назвали цены на нефть катастрофой. А дальше что? Почему катастрофа?

- Я все сказал. Спасибо. (пытается положить трубку)

- Извините, ради Бога, а надежда есть или нет?

- Подожди! Слушай, что ты панику гонишь?

- Я не гоню панику.

- Подожди! Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы - 500 миллионов. Все! Просто вопрос - зачем?

- То есть - надежда есть? Я не гоню панику, это информагентства гонят: Федун, там, катастрофа и так далее.

- Нет. Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. (с ОПЕК. - А.Г.) Три кризиса пережили и четвертый переживем.

- Ну, вот - это другое дело.

- Давай!

- Спасибо вам огромное за оптимизм.

- Прямо так и напиши - три кризиса пережили и четвертый переживем.

- Что-что написать?

- Три кризиса пережили и четвертый переживем.

- Ага! Это будет заголовок.

- Давай. Спасибо!

ИСТОЧНИК KP.RU

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