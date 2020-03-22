Коронавирус в Австралии: подвоз продуктов к 7 утра, очередь с 6:30, а к 9 не остаётся уже ничего

На Южном континенте цифры жертв коронавируса пока относительно скромные: инфицированных — 1072, умерших — 7. Но куда более сильная болезнь — паника.

Местные жители скупают продовольствие, стоит ему только появиться в магазинах.

— У нас дефицит уже вторую неделю. Подвоз продуктов в магазины — с 7 утра. При этом очередь на входе с 6:30, а к 9 утра полки уже абсолютно пустые, — рассказывает читательница «Комсомолки», постоянно живущая в крупнейшем городе страны — Сиднее. — И так каждый день.

К 9 утра полки уже абсолютно пустыеФото: предоставлено читателями.

В соцсетях обсуждают историю австралийской пары, у которой истерия вокруг COVID-19 отняла главный день жизни. Дина и Чэфик готовили свадьбу в течение 15 месяцев, дату назначили на 7 июня, на пышную церемонию и последующий медовый месяц заранее потратили почти 100 тыс. австралийских долларов. Хотели пригласить 470 гостей. Закупка подарков, билетов, бронь отелей, в том числе для родственников из Америки… Но из-за карантина всё отменяется, а если и удастся вернуть деньги, то только малую часть.

Австралийцев охватила паникаФото: предоставлено читателем.

Обсуждают и слова заместителя главного врача Австралии — профессора Пола Келли:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767962" frameborder="0"></iframe> Жители заполонили пляжи и рынки Сиднея, несмотря на рекомендации правительства по самоизоляции.

— Говорят, будто от коронавируса умирают только пожилые… Это не так. Обращаюсь специально к молодёжи: у вас нет какого-то особого иммунитета. Молодые люди точно так же умирают или заражает болезнью других членов своей семьи, — предупредил профессор.

На этом фоне премьер-министр Страны кенгуру, Скотт Моррисон, объявил о новой программе помощи простым людям и компаниям, пострадавшим от пандемии и блокады, в размере 66 млрд. австралийских долларов.

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Число летальных случаев в Италии растет в геометрической прогрессии и достигло отметки в 4825 человек. За один день скончались 793 человека. Сейчас в больницах находится 42 681 пациент, у которых поставлен диагноз «коронавирусная инфекция COVID-2019».

Мэр итальянского города Бергамо в северном регионе Ломбардия, который стал очагом эпидемии, заявил, что истинное число жертв от нового коронавируса в его городе значительно выше. Реальные цифры разнятся от официальной статистики в четыре раза. (подробности)