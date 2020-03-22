Хроники коронавируса: Пирамиды в Гизе отправили на карантин, а американцы массово скупают оружие

ИТАЛИЯ: В Бергамо число жертв может быть в 4 раза больше

Число летальных случаев в Италии растет в геометрической прогрессии и достигло отметки в 4825 человек. За один день скончались 793 человека. Сейчас в больницах находится 42 681 пациент, у которых поставлен диагноз «коронавирусная инфекция COVID-2019».

Мэр итальянского города Бергамо в северном регионе Ломбардия, который стал очагом эпидемии, заявил, что истинное число жертв от нового коронавируса в его городе значительно выше. Реальные цифры разнятся от официальной статистики в четыре раза.

Министерство здравоохранения Италии тем временем ввело новые ограничительные меры. Власти объявили о закрытии парков по всей стране. Теперь люди могут заниматься спортом исключительно рядом со своим домом. На такую меру правительство пошло потому, что в последнее время участились случаи, когда итальянцы под благовидными предлогами стали покидать свои квартиры. Они по 12 раз на день выгуливали собак или изображали из себя спортсменов-бегунов, которым необходимо поддерживать физическую форму.

Число летальных случаев в Италии растет в геометрической прогрессииФото: REUTERS

КИТАЙ: Вакцину проверят на добровольцах из Уханя

Пока весь мир стонет под прессом коронавируса, Поднебесная фиксирует единичные случаи инфицирования. И согласно официальной статистики, все эти случаи завозные, то есть зараженными оказываются иностранцы, прибывающие в КНР.

В Пекине за прошедшие сутки выявили 14 новых заболевших. Все они иностранцы: 7 человек из Британии, 2 из США, 2 из Испании и по одному из Франции, Италии и Нидерландов. Таким образом, число импортированных случаев возросло с 85 до 269 в период с 11 марта.

Пока весь мир стонет под прессом коронавируса, Поднебесная фиксирует единичные случаи инфицированияФото: REUTERS

Несмотря на то, что властям КНР удалось взять эпидемию под контроль и ее нейтрализовать, в стране начались испытания вакцины на людях. Была собрана группа добровольцев - все они жители Уханя, где впервые возник смертоносные вирус, в возрасте от 18 до 60 лет.

ИСПАНИЯ: Кабаны выходят на тропу голода

Министерство здравоохранения Испании отчиталось, что число летальных случаев в стране возросло до 1326 человек. За одни сутки количество жертв COVID-2019 увеличилось на 30% по сравнению с данными за предыдущие сутки.

Всего в королевстве насчитывается 24 926 инфицированных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767905" frameborder="0"></iframe> Улицы Мадрида пусты из-за вспышки коронавируса.

Президент автономного сообщества Мадрида Изабоель Диаз Аюсо выступила с трагическим прогнозом. По ее словам, большинство жителей испанской столицы заболеют коронавирусом. 8 из 10 человек имеет шанс оказаться зараженным.

Пока по всей Испании растет число заболевших, в Каталонии растет очередное недовольство. Власти региона заявили, что недовольны мерами правительства, применяемыми для борьбы с эпидемией. А вот жители Барселоны, сидящие в своих домах под карантином, рассказывают, что в город стали забредать голодные лесные кабаны, живущие в заповедниках. Если раньше животные доходили до загородных ресторанчиков, где их подкармливали, то сейчас они свободно бродят по улицам Барселоны в поисках еды. А в самом центре города жители заметили павлинов.

ФРАНЦИЯ: Из Эльзаса отправляют больных в ФРГ

За последние сутки во Франции резко увеличилось число жертв коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, с начала эпидемии погибли 562 человека. Заболевшими считаются 14 459 человека. Чуть более 6 тысяч находятся в больницах, из них 1525 пациентов - в реанимации, почти половина из которых моложе 60 лет. После таких данных, как не задуматься об опасности коронавируса COVID-2019 для всех возрастных групп.

В больницах региона Эльзас, где сложилась наихудшая эпидемическая ситуация, закончились места в отделениях интенсивной терапии. Клиники не справляются с несметным потоком зараженных. Врачи были вынуждены обратиться за помощью к немецким коллегам. На помощь пришли медики из города Фрайбург, которые забрали к себе часть пациентов.

АВСТРАЛИЯ: Жителей Сиднея оставили без пляжа

Правительство Австралии приняло решение закрыть популярный пляж Бонди в Сиднее. Туда в последние дни стекается небывалое количество местных жителей, которые игнорируют распоряжение властей сохранять дистанцию и воздерживаться от посещения людных мест.

Правительство Австралии приняло решение закрыть популярный пляж Бонди в СиднееФото: EAST NEWS

Министр здравоохранения Грег Хант заявил, что считает такое поведение австралийцев неприемлемым, поскольку число заболевших коронавирусной инфекцией в Австралии выросло до 874 человек. Жертвами COVID-2019 считаются семь человек. Здесь статистика остается без изменений.

ЕГИПЕТ: Пирамиды на карантине

Эпидемия коронавируса заставляет отправлять на карантин не только людей, но и памятники культуры. В Египте объявили о закрытии всех музеев и археологических памятников, в том числе и знаменитые пирамиды в Гизе. «Музейный карантин» продлится с 23 по 31 марта. За это время в помещениях пройдет дополнительная дезинфекция всех поверхностей.

В Египте, который считается одной из самых густонаселенных стран, приостановили проведение пятничных молитв во всех мечетях.

Коптская православная церковь также отменила все богослужения и свадебные венчания. Отпевания умерших будет проходить в кругу только близких родственников покойного.

США: «Мне, пожалуйста, винтовку и пачку туалетной бумаги»

После того, как американцев охватила истерия и на протяжении недели они сметали все с полок супермаркетов. Теперь на очереди покупка огнестрельного оружия и боеприпасов. В целом ряде штатов, где ношение оружия легализовано, отмечают значительный интерес. Количество покупателей выросло в 1,5-2 раза. Выручка за февраль составила 309%.

В США вырос спрос на оружиеФото: REUTERS

В Филадельфии полагают, что американцы, опасаясь роста преступности на фоне эпидемии коронавируса, пытаются таким образом себя обезопасить.

США, опередив Испанию, заняли третью строчку по количеству зараженных COVID-2019. В стране выявлено 24 117 случаев инфицирования. 301 человек скончался.

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