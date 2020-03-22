2020-03-22T13:43:53+03:00
В мире

Коронавирус в Греции: Пассажир электрички покашлял — на ближайшей станции его забрали на обследование, всех высадили, а состав отправили на дезинфекцию

А на священника, нарушившего запрет публичных богослужений, завели дело [видео]
Владимир НИКОЛАЕВ
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В Греции до конца марта действует карантин, возможно, он продлится и до конца апреляВ Греции до конца марта действует карантин, возможно, он продлится и до конца апреляФото: REUTERS
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ЕХАЛ НА РАБОТУ — ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ

Показательную историю о том, как население Греции противостоят эпидемии коронавируса, «Комсомольской правде» рассказала жительница города Лариса Анастасия.

- Это произошло рано утром в электричке Салоники-Лариса. Один пассажир ехал на работу и все время покашливал, жаловался на температуру. «А что же дома не сидите?», спросили его соседи по купе. «Нет, - говорит, - работать надо, зарабатывать, как-нибудь на ногах переболею». И на ближайшей же остановке в поезд вошли железнодорожники и предложили этому пассажиру выйти. Видно, кто-то позвонил в полицию или в дирекцию железной дороги. На платформе его уже ждала медицинская неотложка, которая отвезла его в клинику сдавать анализы. А заодно высадили и всех остальных пассажиров, их доставила другая электричка. А ту, где ехал кашляющий пассажир, отправили на запасные пути и произвели сквозную дезинфекцию по всем вагонам. Кстати, диагноз у него не подтвердился — обычная простуда. Он лечится дома, но у него на всякий случай возьмут еще анализы.

ПОСТРАДАЛ ЗА ПРОПОВЕДЬ

Еще одна история, демонстрирующая серьезный подход греков к общемировой напасти, произошла с митрополитом Кифирским Серафимом (Стергиулисом).

В Греции до конца марта действует карантин, возможно, он продлится и до конца апреля.

- У нас закрыты кафе, театры, учебные заведения, детские сады, - продолжает Анастасия. - Работают только банки, супермаркеты, аптеки, булочные. Отменены форумы, художественные выставки, в общем, все общественные мероприятия, сокращено движение транспорта…

Под запрет попали и богослужения. Однако в нарушение этих предписаний митрополит Серафим совершил литургию в храме города Китера. Улики налицо — двери храма были открыты, а паству на богослужение призывали удары колокола. Митрополита тут же отвезли в полицейский участок и завели дело, сообщают греческие СМИ. Потом, правда, отпустили, предупредив, что в следующий раз арестуют.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ЛЕКАРСТВО ОТ МАЛЯРИИ СГОДИЛОСЬ И ДЛЯ КОРОНАВИРУСА

- Вообще у нас достаточно странная ситуация, - говорит Анастасия. - С одной стороны, власти и медицина действуют мобилизовано, но среди населения, если честно, сильны панические настроения. Люди скупают продукты, дезинфицирующие средства, в аптеках нет масок. Правда, было сообщение в газетах, что в Афины прибыл самолет с миллионом масок, но их направят в больницы, а не в розничную торговлю. Еще такой очень важный момент — в государственных клиниках освобождаются места для больных коронавирусом. У кого другие заболевания — их направляют на лечение в частные больницы, причем без дополнительной оплаты. СМИ сообщают, что развернуты 500 мобильных лабораторий, которые будут ездить по домам и делать анализы на коронавирус. Для лечения выписывают средство под названием хлорохин — это известный препарат, его применяют и против малярии.

По данным портала «Русские Афины», на субботу 21 марта число заболевших составило 530 человек, 13 умерло, 3 из них — в минувшие сутки.

С субботы действует запрет на поездки на острова, это очень популярный в Греции способ проводить выходные. А днем ранее греческая полиция начала патрулирование в Афинах и других крупных городах, передавая по громкоговорителям сообщения о том, что публичные собрания более 10 человек запрещены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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