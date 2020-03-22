В Рим вылетела передовая группа российских военных вирусологов

Первый Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома «Чкаловский» с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Самолет доставит на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) передовую группу военных медиков.

Следом за ней вылетят еще 7 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков (общей численностью около 100 человек), автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Все военные медики имеют большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекции, ликвидации сложной эпидемиологической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора.

Следом вылетят еще 7 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиковФото: Министерство обороны РФ

- Большинство из них являются ведущими экспертами в своей области, принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек Африканской чумы свиней, Сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин. Они обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами. Возглавляющий группу российских экспертов генерал-майор Сергей Кикоть является ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки, - заявили в Минобороны России.

Известно, что среди российских специалистов подполковник Геннадий Еремин – ведущий ученый научно-исследовательского центра, кандидат медицинских наук. Эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. Он имеет опыт борьбы с такими опаснейшими заболеваниями, как Африканская чума свиней и ящур. В состав группы также входит подполковник Вячеслав Кулиш, который является экспертом в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также противоэпидемиологических мероприятий. Он один из крупнейших разработчиков средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы.

В Рим вылетела передовая группа российских военных вирусологовФото: Министерство обороны РФ

В гуманитарной операции примут участие кандидаты медицинских наук: доцент Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова подполковник медицинской службы Александр Юманов и ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов. Оба офицера принимали личное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола.

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по борьбе с распространением инфекции. Тем же вечером, Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.

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