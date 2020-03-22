2020-03-22T15:06:30+03:00
Экономика

Как сейчас спасать наш малый бизнес

Как только снизится спрос - ущерб начнут терпеть абсолютно все. Что можно сделать - рассуждает Тина Канделаки
Тина КАНДЕЛАКИ
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Когда спрос восстановится, будут погашены кассовые разрывы и возвращены кредиты. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССКогда спрос восстановится, будут погашены кассовые разрывы и возвращены кредиты. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как я вижу перспективы малого бизнеса.

Объясню в нескольких словах, как выглядят проблемы и перспективы малого бизнеса прямо сейчас.

Пример очень простой и жизненный: крупный девелопер берет кредит в банке и строит дом с жилыми и коммерческими площадями. Финмодель девелопера, подтвержденная и контролируемая банком, обязывает его сдать помещения с гарантированным денежным потоком.

Малый бизнес снимает площадь, нанимает сотрудников, закупает товар и начинает работу: продает что-то или оказывает услуги. Все зарабатывают, все платят зарплаты и налоги.

Как только мы понизим спрос, в цепочке возникают слабые звенья, и ущерб терпят абсолютно все. Как только понижается курс рубля, отдельно и еще сильнее проседают некоторые из участников этой взаимосвязанной экономики.

Следовательно, государство может дать дешевых денег банку, банк — улучшить условия для девелопера, а тот — для микро- и малого бизнеса. Тогда предприниматель не обанкротится, будет платить зарплату и сможет позволить себе закупку иностранного товара по новой цене. Когда спрос восстановится, будут погашены кассовые разрывы, возвращены кредиты (их необходимо дать не только крупным игрокам, но и всему нуждающемуся предпринимательскому сообществу), а налоги после каникул снова начнут подпитывать бюджет.

При этом я сейчас подразумеваю добросовестность и оперативность каждого звена этой цепи. Если полномасштабных решений не последует, а ментальный и реальный карантин продлится, мы получим заморозки в инвестиционном климате, снижение настроений среди и без того невеликой прослойки малых бизнесменов и миллионы безработных по всей стране.

Без поддержки со стороны людей, которые, в свою очередь, держат на своем спросе системообразующие банки, государству в перспективе тоже нечем будет их поддержать. А это отмена ипотеки, потребительского кредитования и, в итоге, откат в качестве жизни. Надо ли говорить, что это не вариант?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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