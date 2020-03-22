2020-03-22T16:51:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Основатель знаменитого Duran Bar Илья Эстеров госпитализирован с подозрением на коронавирус

Накануне он со своей женой Яной отдыхал в Куршевеле и, вероятно, там подцепил инфекцию
Павел КЛОКОВ
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Яна Эстерова поделилась со своими подписчиками тревожной новостью - ее муж отправлен в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмонияЯна Эстерова поделилась со своими подписчиками тревожной новостью - ее муж отправлен в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмонияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В ресторанном бизнесе имя Ильи Эстерова хорошо известно. Его Duran Bar на Рочдельской улице некогда был очень модным местечком (ныне не работает). Хотя и дорогим. Один шот текилы (30 мл) стоил 1200 рублей.

К успешному бизнесу Илья пришел, перегоняя дорогие машины, в том числе ретроавтомобили для российских олигархов. Затем стал администратором ресторана, партнером по развитию сети питания «Урюк».

Ну а потом случился Duran Bar, с которым Эстерова ассоциируют до сих пор - даже после закрытия заведения. Уж больно пафосное место было.

Накануне жена ресторатора Яна Эстерова поделилась со своими подписчиками тревожной новостью - ее муж отправлен в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония.

- Никогда не думала,что это коснется моей семьи, - написала Яна. - Это больше похоже на страшный сон. И моя жизнь поделилась на «до» и «после»... Илья сейчас находится в Коммунарке в реанимации. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Мой папа сейчас в Склифе с ОРВИ (Covid-19 пока не подтверждён). Я с детьми самоизолировалась дома, чувствуем себя хорошо, без симптомов, молимся всей семьей, чтобы им поскорей стало лучше и мы смогли вернуться к прежней жизни. Берегите себя и своих близких. И не занимайтесь самолечением.

Остается добавить, что несколько дней назад семейная пара отдыхала в Альпах. И по всей вероятности, болезнь настигла Илью именно там - во Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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