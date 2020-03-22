2020-03-22T18:54:50+03:00
Коронавирус Covid-19

«Неприятнее всего было проходить с медиками мимо бабушек возле подъезда, у них нет жалости»: исповедь девушки, заболевшей коронавирусом

kp.ru пообщалась с жительницей Москвы, которая ближайшие две недели проведет в индивидуальной палате
Павел КЛОКОВ
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Ближайшее время девушка проведет в этой палатеБлижайшее время девушка проведет в этой палатеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Поселок Коммунарка в Новой Москве едва ли насчитывает пять тысяч жителей, однако за последние два месяца о нем услышала вся Россия. Потому что именно здесь расположена большая инфекционная больница, в которую кладут особых пациентов - в том числе и тех, кто подцепил коронавирус (в столице к настоящему времени 191 случай, - прим. авт). В основном это недавние пассажиры самолетов, прибывших из европейских стран.

Собеседница «КП» Ольга прилетела в Москву в минувший вторник, 17 марта, из Штутгарта. При этом раньше, чем хотелось. Учебные курсы, на которые пригласили, еще не кончились. Однако оставаться в Европе стало опасно. Ранее Ольга провела несколько дней в Лондоне, потом - уже во время перелета - в Хельсинки, и вот, наконец, оказалась в Москве.

- Такое ощущение, - говорит девушка, - что пассажиров встречали космонавты. Потому как спецодежда напоминает скафандр. Заполнили анкету, в которой надо было указать, куда я направляюсь, где и с кем буду жить. Затем там же, в аэропорту, взяли анализы проб - изо рта и из носа. Меня это приятно удивило. Потому что знаю, в некоторых европейских странах люди даже с высокой температурой не могут добиться внимания врачей (имеется в виду в аэропорту, - прим. авт). Ну а потом мне напомнили, что впереди у меня две недели изоляции. В домашних условиях.

Больницу в Коммунарке теперь знает вся страна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Больницу в Коммунарке теперь знает вся странаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга честно соблюдала правила и за все это время ни разу не вышла из квартиры. Продукты приносили и оставляли под дверью родственники. Два раза позвонили из Депарамента здравоохранения - поинтересовались самочувствием.

- А сегодня (воскресенье - 22 марта, - прим. авт) приехала скорая помощь, тоже предварительно позвонив, - продолжает Ольга. - Сказали, хотят осмотреть меня. И снова люди-космонавты. И один из них сообщает - у вас положительный результат на коронавирус. Я, конечно, обалдела. Никаких особых признаков и симптомов у меня не было. И нет до сих пор. Разве что легкий насморк и покашливание. Собрала вещи. И мы пошли во двор садиться в машину. Тут было самое неприятное. Как думаете, что именно? Точнее, кто... Бабушки возле подъезда. Увидев, что меня ведут медики в таком одеянии, они чуть ли ни креститься начали. Смотрели как на врага народа. Говорили гадости. И это вместо того, чтобы сидеть дома на карантине. Пожилые люди чаще всего заражаются.

После этого - поселок Коммунарка, больница, четвертый этаж, отдельная палата. Условия оказались достойными. Просторная персональная комната. Четыре окна.

- Сразу взяли анализы мочи, кровь на ВИЧ и СПИД, - рассказывает девушка. - Сделал компьютерную томографию легких. Отвели в диагностический зал. Ну и привели в палату. Теперь лежу здесь одна и пытаюсь привыкнуть к пейзажу за окном. А он неказист. КПП больницы, забор и трасса на заднем фоне.

Сразу взяли все анализы. Сделал компьютерную томографию легких. Отвели в диагностический зал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сразу взяли все анализы. Сделал компьютерную томографию легких. Отвели в диагностический залФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А вы можете выйти в коридор?

- Исключено. Дверь заперта на ключ снаружи.

- А если вам что-нибудь нужно?

- Нажму на красную кнопку и через минуту придет медсестра.

- Удобно.

- Да, без всякой иронии. Чисто, уютно. Персонал вежливый. В палате - отдельный туалет и душ.

- А как вы себя чувствуете?

- Как во время легкой простуды. Температуры нет. Кашляю иногда.

- А как будет проходить лечение.

- Пока не говорили. Времени мало прошло. Знаю, что проведу здесь две недели. И что через десять дней будут делать повторный анализ на коронавирус. Еще из приятных мелочей. Есть телевизор и Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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