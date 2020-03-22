2020-03-22T22:21:03+03:00
Общество

"Почта России" приостанавливает сообщение с 15 странами: Письма не отправить в Монголию, Кувейт, Перу

Эти государства временно прекратили обработку международной почты
Сергей СЕМУШКИН
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Почта России приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты.Почта России приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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"Почта России" приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты, - сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. - Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным. Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19)».

Почта России отмечает, что прием отправлений в названные страны будет возобновлен после снятия в них ограничений. В пресс-службе также подчеркнули, что на данный момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. Исключают возможность передачи вируса через почтовые отправления и в ВОЗ.

Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

ИСТОЧНИК KP.RU

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