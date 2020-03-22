"На таком дне была, пробила его": звезда сериала "Ольга" Яна Троянова рассказала об алкоголизме

Актриса Яна Троянова полюбилась россиянам в 2016 году после выхода на экраны популярного сериала "Ольга". При этом за плечами артистки главные роли в психологической драме "Волчок" и фильме "Жить". Режиссером обеих картин стал супруг Яны - Василий Сигарев.

С 2019 года Яна Троянова является ведущей реалити-шоу "Последний герой". Во время одного из выпусков актриса призналась участнику передачи - рэперу Птахе, что много лет страдала от алкогольной зависимости.

Произошло это, по ее словам, после смерти ее единственного сына - 20-летнего Коли в 2011 году. Троянова пыталась заглушить боль потери алкоголем. Молодой человек пристрастился к наркотикам. После школы парень нигде не учился и не работал. Он покончил с собой в начале 2011 года.

"Алкоголизм - это на самом деле смертельный диагноз, гибнет огромное количество молодежи. Я почти всех друзей перехоронила и сама чуть не сдохла. Я уже на таком дне была... Пробила его", - цитирует Яну Woman.ru.

Она не скрывает - после гибели сына просто не хотела жить: "Когда дети уходят раньше родителей, нет слов, чтобы описать это горе. Но я должна была не сдохнуть следом за ним, а идти и жить".

Троянову спасли съемки в фильме "Кококо". Они стартовали через полгода после самоубийства наследника. Она считает, что именно работа помогла ей выжить. "Я умоляла перенести проект - не получилось. Я уступила, потому что поняла, что это мой шанс не спиться. Если честно, я даже не помню, как делала эту роль. Помню только Аню Михалкову и Васю Сигарева, которые меня из рук в руки передавали", - делилась артистка. Вот уже седьмой год Яна не употребляет алкоголь, а пережитое называет кошмаром.

Стоит отметить, что актриса не раз рассказывала о том, как потеряла единственного наследника. По словам Трояновой, сын Николай решил свести счеты с жизнью из-за мук совести. "Он уходил из жизни абсолютно трезвым, осознанно, что нас и ошарашило больше всего. Причиной стало кольцо событий, которое сомкнулось для него в смертельную петлю: серьезные конфликты с друзьями, девушкой, мной, бабушкой по отцу... Он совершал неправильные поступки, осознав которые, не смог справиться со стыдом. Не знал, как дальше жить с самим собой", - призналась Троянова.

Все случилось в последний совместный Новый год. Мать и сын откровенно поговорили. Она должна была уехать по делам, прощаясь, Коля произнес : "У меня ощущение, что скоро умру...". Троянова тогда ответила ему: "Я знаю".

Но тогда артистка даже не предполагала, что спустя пять дней после разговора с сыном, тот сделает роковой шаг. "Бог на руках меня пронес в тот период. Коля ушел через неделю после окончания съемок картины «Жить», и эта работа стала для меня генеральной репетицией. Моя героиня, потеряв любимого, не могла приткнуться в жизни, ходила за батюшкой и просила ее отпеть. Я была измотана и вышла со съемок с полным ощущением, что это все произойдет с моим сыном. Глухо, как из глубокого колодца, до меня доносилась информация: «Ты знаешь, что сын уйдет! Знаешь, где он будет похоронен!»", - вспоминала артистка в интервью изданию "Караван историй".

Она с мужем отъехала из дома всего на день. "Но я его спрашивала: «Почему думаю о том, что могила сына будет между его отцом и поэтом Борисом Рыжим?»... Пока организовывали похороны, я не в себе была, а на кладбище вдруг Васе говорю: «Смотри!» Показываю на погост - Коля лежит рядом с отцом, а дальше по линии надгробие поэта Рыжего...", - рассказывала актриса.