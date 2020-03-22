2020-03-22T22:43:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Крах «западной солидарности»: ЕС, США и НАТО оставили Италию один на один с коронавирусом

Колумнист «КП» — о том, почему на следующих выборах в Риме могут победить пророссийские силы
Арам АВЕТИСЯНОбщественный деятель
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ЕС, США и НАТО оставили Италию один на один с коронавирусомЕС, США и НАТО оставили Италию один на один с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последняя новость — НАТО пришёл на помощь изнывающей от коронавируса Европе. Альянс предоставил свои стратегические воздушные коридоры, чтобы… Китай смог доставить 70 тонн медикаментов в Чехию. О других проявлениях «европейского единства и атлантической солидарности» на фоне пандемии не слышно. В отличие от прежних шумных кампаний по борьбе с «российской агрессией».

Соединенные Штаты от страдающего Старого Света тоже отмежевались. Белый дом вместо нового «плана Маршалла» для Европы — переманивает немецких вирусологов, надеясь заполучить их наработки по вакцине от коронавируса.

Столица Евросоюза, Брюссель? Его бюрократы и раньше понимали идеи Единой Европы своеобразно. Экономическая стагнация за счёт перекачки денег из развитых стран на «дикий юго-восток» (самый известный пример — когда за счёт немецкого налогоплательщика спасали от дефолта Грецию). Или кризис с беженцами, когда Брюссель не просто давал им приют, но и пытался размазать этот поток по всем государствам-членам, что вызвало отчуждение между Западной Европой и не такой богатой Восточной.

Следующим ударом стал выход из ЕС Великобритании вместе с ее членскими взносами в общеевропейский бюджет. Да, оказывается, так было можно!

А теперь — последний гвоздь в крышку гроба. Одна из главных пострадавших, Италия, просит ту часть европейских стран, где случаев заражения коронавирусом меньше, спасти ее систему здравоохранения от коллапса, поделиться медикаментами. А те в ответ… запрещают экспортировать итальянцам медицинские маски. Это предательство, которое не забывается и не прощается.

Что будет дальше — предсказать легко. В Италии на следующих выборах победят евроскептики, которые поставят вопрос о выходе страны из ЕС, больше не перечислят ни евроцента в брюссельский бюджет, зато наладят отношения с Россией.

Ведь пока Запад стыдливо молчит, Москва отправляет в Рим спецрейсы с врачами и медикаментами. И это итальянский избиратель уж точно не забудет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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