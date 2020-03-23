Эксперты обсудили влияние коронавируса на конгрессно-выставочную отрасль

На канале «Росконгресс-ТВ» вышла передача, посвященная влиянию коронавируса на конгрессно-выставочную отрасль. В дискуссии приняли участие: директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачёв и президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. Модерировал беседу известный телеведущий Алексей Бобровский.

Собравшиеся оценили текущие потери индустрии от пандемии коронавируса. По словам Алексея Калачёва, в мире было отменено около 1 тыс. мероприятий, в том числе мероприятия в Европе, по которым были заключены контракты на 14 млрд долларов. Россия в этом объеме составляет примерно 5%.

Помимо финансовой стороны не менее важна социальная составляющая событийной отрасли, где работает большое количество предприятий малого и среднего бизнеса. «Многие из них не имеют большого запаса финансовой прочности, но, я уверен, предпримут все усилия, чтобы сохранить коллективы, потому что человеческие ресурсы в нашей отрасли являются основной ценностью», – подчеркнул Александр Стуглев.

Среди различных мер по выходу из создавшегося положения участники передачи назвали льготное налогообложение, в том числе по социальным выплатам, отсрочку выплат по кредитам, а также закрепление за определенным федеральным органом исполнительной власти или агентством функций куратора отрасли для эффективной защиты ее интересов.

Кроме того, в условиях ограничений на проведение мероприятий значительно возрастает роль цифровых инструментов. «Несомненно, текущая ситуация подтолкнет к развитию различного рода цифровых платформ и форматов. Они уже существуют, и многие компании сейчас будут пользоваться той ИТ-инфраструктурой, которая уже создана, или создавать свою», – отметил Александр Стуглев. Вместе с тем он высказал общую точку зрения, что онлайн-форматы не смогут полноценно заменить традиционные мероприятия: «В дальнейшем, несомненно, ценность личного общения потребует личных встреч. Возможно, сначала это будут небольшие мероприятия. Потом придет очередь больших конгрессно-выставочных событий, которые были запланированы ранее и перенесены».

Участники программы сошлись во мнении, что конгрессно-выставочная отрасль является стратегически важной для страны, поскольку во многом определяет ее технологический и экономический потенциал. «У России сейчас колоссальная возможность продемонстрировать всему миру, что наша страна – это действительно надежная гавань для бизнеса, для науки, для политики. А сделать это можно только через конгрессно-выставочную деятельность. Большинство стран мира, которые претендуют на высокие позиции в рейтинге мировых держав, развивают конгрессно-выставочную сферу как целенаправленную государственную политику», – резюмировал Сергей Воронков.

Подробности смотрите в передаче на канале «Росконгресс-ТВ»: https://www.youtube.com/watch?v=8--O3NDEAA4&feature=youtu.be