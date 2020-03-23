Итальянцы благодарят Россию за помощь

Российские военные медики вместе с оборудованием уже прибыли в Италию и теперь ожидают решения итальянских коллег, где и как наиболее эффективно задействовать свои знания и умения. В Риме никак не ожидали, что российская гуманитарная миссия будет развернута так быстро - менее чем за сутки, и теперь взяли паузу на то, чтобы проанализировать, где помощь россиян будет нужнее.

Пока официальные власти думают, итальянский народ говорит России "спасибо!". Российское посольство в Риме получает сотни сообщений и комментариев в социальных сетях с благодарностями от простых итальянцев, тронутых помощью России. Вот только некоторые из них:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768286" frameborder="0"></iframe> Итальянец благодарит Россию за помощь.Житель Италии поменял у своего дома флаг ЕС на флаг России в знак благодарности за оказанную во время эпидемии помощь

"Я живу рядом с аэропортом Пратика ди марэ и этой ночью я не мог уснуть от шума самолетов. Но этот неожиданный шум был таким сладким и таким долгожданным".

""Настоящие друзья познаются в беде".

"Спасибо вам за щедрую помощь, за все, что вы делаете для нашей страны".

"Спасибо дорогая Россия, мы чувствуем твою близость, мы этого не забудем".

"Я скромный человек, уже потерявший надежду. Но этой ночью я вновь ее обрел. Теперь мы знаем, что не одни".

К сожалению, далекими от чаяний итальянского народа оказались некоторые местные СМИ. Видимо, отрабатывая старые методички, они умудрились увидеть в наших военных медиках "угрозу" и "очередную попытку пропаганды". Мол, российские военные лишь прикрываются гуманитарной миссией, а сами приехали "оказывать влияние на Италию" и разведывать секреты. Так и ждешь, что завтра эти журналисты буду кричать о "русском сапоге, топчущем натовскую землю". Ну, да Бог им судья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768299" frameborder="0"></iframe> Десятый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.Италия больше других европейских стран пострадала от коронавируса

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