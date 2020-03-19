2020-03-19T22:56:33+03:00
Общество

"Будьте здоровы! Вы нам очень нужны": Россиян призвали помочь пожилым соседям во время коронавируса

Для пожилых людей особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Помочь сохранить им здоровье призывают неравнодушных соседей
Ольга БОРСКАЯ
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Пожилым людям сейчас лучше избегать магазинов и аптекПожилым людям сейчас лучше избегать магазинов и аптекФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру и наиболее опасен он для пожилых людей. Власти Москвы уже посоветовали пенсионерам старше 60 лет поменьше выходить из дома и избегать людных мест.

Но как быть одинокому пожилому человеку? Ведь им нужна еда, нужны лекарства - а в магазинах и аптеках они могут заразиться. Неравнодушных россиян призывают помочь в эти дни старикам и поддержать их.

Сервис для благотворительности Добро Mail.ru сделал плакат, который любой неравнодушный человек может повесить у себя в подъезде. Пожилые люди, которым нужна помощь с покупкой продуктов или лекарств через него смогут попросить о ней соседей - а соседи объединятся ради доброго дела.

- Чтобы не подвергать бабушек и дедушек опасности, мы предлагаем оставлять продукты и лекарства у входа в квартиру. А если в подъезде не окажется никого, кому можно помочь, пользователи всегда могут поддержать одиноких пожилых людей на Добре – ссылка на проекты зашита в qr-коде, - говорят авторы плакатов.

Скачать цветную или черно-белую версию плаката для печати можно по ссылке.

Такой плакат может распечатать каждый и повесить в подъезде Фото: Добро Mail.ru

Такой плакат может распечатать каждый и повесить в подъезде Фото: Добро Mail.ru

Напомним, что во всем мире число заразившихся новым коронавирусом перевалило уже за 200 тысяч. В России по официальным данным зафиксировано 199 случаев. Во всех регионах страны на сегодняшний день установлен режим повышенной готовности. Власти рекомендуют всем гражданам по возможности избегать мест массового скопления людей, а при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.

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