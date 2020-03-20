«Не карантином единым»: Наташа Королева теперь читает «Сказки на дому»

Говорят, в условиях самоизоляции у многих просыпаются творческие способности. Чего уж говорить об артистах, которым сам Бог велел быть креативными. Так, певица Наташа Королева теперь читает на своем Ютуб-канале «Сказки на дому». Артистка уже выложила в Интернет свою версию сказки «Теремок», где сыграла все роли, включая медведя, мышку-норушку и тп.

- Мой маленький крестник Максик очень любит сказки, и я специально для него сняла «Теремок»! Этот творческий эксперимент в жанре «Детских сказок-рассказок» меня уговаривают продолжать все мои друзья, у которых есть маленькие дети!!! Мне очень интересно узнать мнение у Вас, уважаемые подписчики - если у вас есть маленькие дети или внуки, включите им на моем YouTube канале сказку «Теремок», - написала в своем Инстаграме звезда.

Сказка для детей : Теремок / наташа королева..

Поклонники Королевой похвалили ее творческий эксперимент и попросили певицу экранизировать еще несколько сказок.

- Вот на карантине попер креатив! Я рада, что детям понравился мой эксперимент. Я все-таки детская певица. «Маленькая страна» меня не отпускает, -улыбается Наташа.-И я решила записать сказку для своего крестника, который сидит сейчас в Праге на карантине. Ну и сама, попав в изоляционную ситуацию, я поняла, что надо что-то делать. А для развития деток, для их воображения приятно что-то придумывать, Возможно, получится целая серия сказок, - рассказала в беседе с kp.ru Наташа Королева.