Каннский фестиваль перенесут или отменят

73-й Каннский фестиваль должен был пройти в этом году, как и всегда, в мае - с 12-е по 23-е. Но какой фестиваль в нынешних обстоятельствах при закрытых границах? Очень долго Канны не могли определиться со своим положением, к неудовольствию мировой киноиндустрии. Вечером в четверг, наконец, было принято решение о том, что в мае фестиваль состояться не может. Дирекция рассматривает возможные варианты - видимо, среди них есть и аннуляция его в этом году. Но главной опцией руководство называет перенос фестиваля на конец июня - начало июля. При этом точные даты назвать сейчас не представляется возможным. По-настоящему определиться с будущим престижного фестиваля можно будет, только оценив развитие ситуации с короновирусом и все возможные риски.

Много спекуляций было в соцсетях и телеграф-каналах и относительно предстоящего Московского международного кинофестиваля. Дирекция фестиваля, в отборочную комиссию которого входит кинообозреватель "КП", на днях тоже объявила о переносе ММКФ в связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан. Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, тоже переносится. Новые даты ММКФ тоже пока не известны. Просочившаяся в соцсети информация о проведении фестиваля во второй половине мая не является достоверной.