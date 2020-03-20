Заразность коронавируса: сильнее, чем грипп, но уступает обычной простуде

- У коронавируса, вызывающего COVID-2019, не самый высокий показатель заразности, - рассказал «КП» эволюционный биолог, профессор Центра наук о жизни Сколтеха, руководитель Института проблем передачи информации (ИППИ РАН) Георгий Базыкин. - Скорость распространения этого вируса среди людей определяется по формуле «2 — 3 инфицированных на одного больного». Для сравнения: у сезонного гриппа показатель примерно 1,5 зараженных на одного больного. У риновируса, который вызывает обычные простуды каждый год, это примерно 6 инфицированных. А вот больной корью может заразить в среднем от 12 до 18 человек, которые не были привиты.

Эти показатели ничего не говорят о том, насколько смертельным будет заболевание, подчеркивает ученый. Скажем, разновидность коронавируса, которая вызвала вспышку Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) в 2013 — 2015 годах, передавалась от человека к человеку достаточно слабо. При этом летальность была очень высокой, 30 — 35%. А вот другой «брат» нынешнего коронавируса, SARS-CoV (атипичная пневмония), бушевавший в 2002 – 2003 гг., распространялся среди людей активнее, чем БВРС. Зато убивал меньше больных, чем атипичная пневмония - около 10%.

О точной летальности нынешнего коронавируса можно будет сделать вывод только после окончания вспышки, поясняют ученые. По предварительным данным от болезни погибает в среднем 2,2% пациентов. На основе «показателя заразности» (по-научному это называется «базовое репродуктивное число») строятся математические модели распространения инфекции. Цифры могут выглядеть очень впечатляющими и даже ужасающими. Однако в таких моделях не учитываются меры, которые принимаются для борьбы с вирусом, предупреждают эксперты.

- На самом деле учитывать в модели все эти меры очень сложно, - отмечает Георгий Базыкин. - Скажем, если вы вводите карантин в школах, скорость передачи вируса, разумеется, снизится. А насколько? В Китае это может быть одна история, в России - совершенно другая. В разных странах разный менталитет, сплоченность людей, устройство общественного транспорта и т. д.

«Карантинные меры, ограничение пассажиропотока, перемещения людей показали большую эффективность и способствовали победе над вспышкой атипичной пневмонии в 2002 - 2003 гг., - напоминает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Также практика доказывает действенность мер индивидуальной защиты, если их начинают применять люди по всему миру. Это ношение медицинских масок (в первую очередь заболевшими), частое мытье рук, санитарная обработка помещений, поверхностей и ограничение общения».

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