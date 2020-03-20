2020-03-20T09:31:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Заразность коронавируса: сильнее, чем грипп, но уступает обычной простуде

Эксперты сравнили интенсивность распространения разных инфекций
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
Палата с пациентом в итальянском городе Кремона.Палата с пациентом в итальянском городе Кремона.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

- У коронавируса, вызывающего COVID-2019, не самый высокий показатель заразности, - рассказал «КП» эволюционный биолог, профессор Центра наук о жизни Сколтеха, руководитель Института проблем передачи информации (ИППИ РАН) Георгий Базыкин. - Скорость распространения этого вируса среди людей определяется по формуле «2 — 3 инфицированных на одного больного». Для сравнения: у сезонного гриппа показатель примерно 1,5 зараженных на одного больного. У риновируса, который вызывает обычные простуды каждый год, это примерно 6 инфицированных. А вот больной корью может заразить в среднем от 12 до 18 человек, которые не были привиты.

Эти показатели ничего не говорят о том, насколько смертельным будет заболевание, подчеркивает ученый. Скажем, разновидность коронавируса, которая вызвала вспышку Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) в 2013 — 2015 годах, передавалась от человека к человеку достаточно слабо. При этом летальность была очень высокой, 30 — 35%. А вот другой «брат» нынешнего коронавируса, SARS-CoV (атипичная пневмония), бушевавший в 2002 – 2003 гг., распространялся среди людей активнее, чем БВРС. Зато убивал меньше больных, чем атипичная пневмония - около 10%.

Фото: Рушан КАЮМОВ

О точной летальности нынешнего коронавируса можно будет сделать вывод только после окончания вспышки, поясняют ученые. По предварительным данным от болезни погибает в среднем 2,2% пациентов. На основе «показателя заразности» (по-научному это называется «базовое репродуктивное число») строятся математические модели распространения инфекции. Цифры могут выглядеть очень впечатляющими и даже ужасающими. Однако в таких моделях не учитываются меры, которые принимаются для борьбы с вирусом, предупреждают эксперты.

- На самом деле учитывать в модели все эти меры очень сложно, - отмечает Георгий Базыкин. - Скажем, если вы вводите карантин в школах, скорость передачи вируса, разумеется, снизится. А насколько? В Китае это может быть одна история, в России - совершенно другая. В разных странах разный менталитет, сплоченность людей, устройство общественного транспорта и т. д.

«Карантинные меры, ограничение пассажиропотока, перемещения людей показали большую эффективность и способствовали победе над вспышкой атипичной пневмонии в 2002 - 2003 гг., - напоминает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Также практика доказывает действенность мер индивидуальной защиты, если их начинают применять люди по всему миру. Это ношение медицинских масок (в первую очередь заболевшими), частое мытье рук, санитарная обработка помещений, поверхностей и ограничение общения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня»: Медики запустили флэшмоб с призывом к самоизоляции

Врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса [фото, видео]

Четыре варианта развития пандемии: без карантина коронавирусом заразятся все подряд

Согласно математическим расчетам, это может произойти в течение 3 месяцев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сколько длится инкубационный период коронавируса у человека
Вирус, попадая в организм человека, может проявить себя не сразу — у него есть инкубационный период, то есть промежуток времени между заражением и проявлением первых симптомов болезни. У COVID-19 он может больше, чем у гриппа и ОРВИ
Как устроено дистанционное обучение в школе во время карантина
В целях предотвращения коронавирусной инфекции во многих регионах России введен режим свободного посещения школ. А все московские школы с 21 февраля по 12 апреля в обязательном порядке закрываются на карантин. Но ученики напрасно обрадовались внезапно про
Новости 24
Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель
Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки
Двое россиян находятся на карантинном лайнере в Бразилии
Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса
В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам
Цена на нефть марки WTI повысилась более чем на 5%
Путин рассказал как относится к тому, что его называют царём
Поляки захотели присоединить Калининградскую область из-за коронавируса
Вьетнам из-за коронавируса приостанавливает безвизовый въезд для граждан России, Белоруссии и Японии
В Китае выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, все – ввозные
Фотограф из Милана показал, как итальянцы на карантине поддерживают друг друга коллективной разминкой
В России начали испытания вакцины против коронавируса COVID-19
«Пока коронавирус не отступит»: В Мекке и Медине закрыли две главные святыни ислама
Посольство России рекомендует россиянам покинуть Колумбию из-за коронавируса
Трамп из-за коронавируса решил отменить встречу с лидерами G7 в июне
Россия из-за коронавируса с 20 марта ограничит полеты в США, ОАЭ и Великобританию
Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%
Россиянам советуют из-за коронавируса воздержаться от поездок за границу
Черногория разрешила вывезти россиян 20 марта
В здании правительства Армении тушили пожар
В МВД Украины прогнозируют введение чрезвычайного положения из-за коронавируса
Каннский кинофестиваль отменили из-за ситуации с коронавирусом
Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Курс рубля на 19 марта: доллар опустился ниже 79, евро - до 84
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за закрытия границ
«Трудно поверить, что мы публикуем это»: полицейские США попросили не звонить из-за нехватки туалетной бумаги
Боимся, что выгонят на улицу: россиянка, застрявшая на Филиппинах из-за коронавируса, рассказала о ситуации