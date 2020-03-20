«Записала четыре квартиры на Шаляпина»: Беспечная миллионерша из Канады потратила на элитную недвижимость 70 миллионов

О новой любовнице Прохора Шаляпина мы уже не раз рассказывали. Напомним, новогодние каникулы в Лос-Анджелесе певец провёл в обществе 40-летней Татьяны, миллионерши из Канады. Только на люкс в элитном гостиничном комплексе парочка спустила около 2 миллионов рублей.

Понятное дело, что ссорили они деньгами не за счёт Шаляпина. Впрочем, в интервью «КП» Прохор подчеркнул, мол, не так важно, кто платит по счетам.

- Какая разница за чей счёт банкет? Какая разница чьи деньги? Главное, чтобы они были, - смеётся Шаляпин.

О новой спутнице певца известного немного. Татьяна - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В Канаду семья Татьяны переехала ещё в начале 90-х. А теперь Татьяна Клаудиа Девис (полное имя спутницы скандального певца -Ред.) поддавшись на уговоры Шаляпина, решила вложиться в московскую недвижимость.

Новогодние каникулы в Лос-Анджелесе Шаляпин провёл в обществе 40-летней Татьяны, миллионерши из Канады.

- Таня купила в Москве сразу 4 квартиры общей стоимостью около 70 миллионов рублей, - рассказала kp.ru подруга Татьяны Девис Виктория Пасечникова. - Шаляпин убедил Таню, что в данный момент иностранцам крайне выгодно инвестировать в московскую недвижимость. Но сама-то она не может из-за пандемии коронавируса прилететь в Россию...Татьяна настолько очарована и доверяет Прохору, что решила на некоторое время оформить на него всю купленную ею в Москве недвижимость...Я ей говорю, мол, ты ещё можешь поплатиться за свою беспечность, но она никого не хочет слушать.

Деньги из Канады уже переведены на счёт одного из московских банков. Все документы о сделке оформляют сейчас на имя Шаляпина.

Сам же Прохор, как удалось выяснить «КП», пока проживает в достаточно в скромной «сталинке» 55 кв. м на улице Автозаводская, а собственную квартиру, подаренную ему много лет назад поэтессой и советницей Лужкова Аллой Пеняевой на Ленинском проспекте (площадью в 85 кв.м), артист сдаёт в аренду.

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