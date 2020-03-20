2020-03-20T10:56:05+03:00
Звезды

«Записала четыре квартиры на Шаляпина»: Беспечная миллионерша из Канады потратила на элитную недвижимость 70 миллионов

Так, скандальный певец стал обладателем сразу нескольких столичных апартаментов
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прохор Шаляпин и Татьяна.Прохор Шаляпин и Татьяна.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

О новой любовнице Прохора Шаляпина мы уже не раз рассказывали. Напомним, новогодние каникулы в Лос-Анджелесе певец провёл в обществе 40-летней Татьяны, миллионерши из Канады. Только на люкс в элитном гостиничном комплексе парочка спустила около 2 миллионов рублей.

Понятное дело, что ссорили они деньгами не за счёт Шаляпина. Впрочем, в интервью «КП» Прохор подчеркнул, мол, не так важно, кто платит по счетам.

- Какая разница за чей счёт банкет? Какая разница чьи деньги? Главное, чтобы они были, - смеётся Шаляпин.

О новой спутнице певца известного немного. Татьяна - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В Канаду семья Татьяны переехала ещё в начале 90-х. А теперь Татьяна Клаудиа Девис (полное имя спутницы скандального певца -Ред.) поддавшись на уговоры Шаляпина, решила вложиться в московскую недвижимость.

Новогодние каникулы в Лос-Анджелесе Шаляпин провёл в обществе 40-летней Татьяны, миллионерши из Канады.

Новогодние каникулы в Лос-Анджелесе Шаляпин провёл в обществе 40-летней Татьяны, миллионерши из Канады.

- Таня купила в Москве сразу 4 квартиры общей стоимостью около 70 миллионов рублей, - рассказала kp.ru подруга Татьяны Девис Виктория Пасечникова. - Шаляпин убедил Таню, что в данный момент иностранцам крайне выгодно инвестировать в московскую недвижимость. Но сама-то она не может из-за пандемии коронавируса прилететь в Россию...Татьяна настолько очарована и доверяет Прохору, что решила на некоторое время оформить на него всю купленную ею в Москве недвижимость...Я ей говорю, мол, ты ещё можешь поплатиться за свою беспечность, но она никого не хочет слушать.

Деньги из Канады уже переведены на счёт одного из московских банков. Все документы о сделке оформляют сейчас на имя Шаляпина.

Сам же Прохор, как удалось выяснить «КП», пока проживает в достаточно в скромной «сталинке» 55 кв. м на улице Автозаводская, а собственную квартиру, подаренную ему много лет назад поэтессой и советницей Лужкова Аллой Пеняевой на Ленинском проспекте (площадью в 85 кв.м), артист сдаёт в аренду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В постели с 40-летней миллионершей»: мать Прохора Шаляпина похвасталась его канадской любовницей

Видимо, Елена Колесникова одобрила выбор сына (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Никто не забыт, ничто не забыто: на МКС проведут акцию "Бессмертный полк"
Вступили в силу новые правила оформления больничных для тех, кто на карантине из-за коронавируса
Песков: Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Силуанов о нефтяных компаниях РФ: Они накопили большую "подушку безопасности"
Силуанов: Власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости
Кардиологи предупредили об опасностях коронавируса для сердечников
Ространснадзор из-за коронавируса приостанавливает весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами
Банк России из-за высоких курсов продал валюту на 7,7 миллиардов рублей
В России ещё 4 человека вылечились от коронавируса
Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Макс остановит работу Tesla из-за covid-19
Тренер Валерий Непомнящий назвал перенос чемпионата Европы угрозой для футболистов
Правительство даст налоговую отсрочку компаниям в сфере спорта и культуры
При вылете в Таиланд у россиян потребуют медицинскую справку об отсутствии коронавируса
Курс рубля на 20 марта 2020 года: доллар стоит 78,20 рубля, евро - 83,97 рубля
Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию
Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель
Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки
Двое россиян находятся на карантинном лайнере в Бразилии
Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса
В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам
Цена на нефть марки WTI повысилась более чем на 5%
Путин рассказал как относится к тому, что его называют царём
Поляки захотели присоединить Калининградскую область из-за коронавируса