«В постели с 40-летней миллионершей»: мать Прохора Шаляпина похвасталась его канадской любовницей

Скандальный певец Прохор Шаляпин проводит отпуск с новой дамой. Как уже сообщал сайт kp.ru , читатели Инстаграма «Светской хроники КП» заметили Шаляпина в компании новой спутницы на лайнере, на котором парочка отправилась в тихоокеанский круиз.

Очередной дамой эпатажного Шаляпина стала 40-летняя Татьяна, канадская миллионерша, владелица сети адвокатских компаний.

Говорят, новая любовница Шаляпина - гражданка Канады, в детстве переехавшая из России в Оттаву. В Канаде у Татьяны два дома, шикарное авто за 200 тысяч долларов. Состояние Татьяны оценивается в 35 миллионов долларов. По словам наших источников, Шаляпин и его пассия отдыхают, не жалея денег.

shalyapin_official Наш красивый лайнер взял курс на LA #Mexico #losangeles #прохоршаляпин #шаляпин #shalyapin

Стоимость круиза на одного человека в каюте премиум- класса с пакетом «все включено» составила в районе 7 тысяч долларов.

А до круиза певец и его пассия шиковали в Лос-Анджелесе, потратив на проживание в люксе отеля Waldorf Astoria Beverly Hills более 2 миллионов рублей. И это без учёта питания! Слабо верится, что на такой шикарный отдых накопил Прохор.

Что удивительно, Шаляпин не выставляет фото с богатой любовницей в своём Инстаграме. Такое впечатление, что 40-летняя подруга певца обременена семейными узами. Либо не хочет попасть в скандальную хронику.

Шаляпина и его спутницу застукали на лайнере, на котором они отправились в тихоокеанский круизФото: Алина ЧЕРНОВА

Однако в минувший понедельник фото Прохора и Татьяны внезапно выставила в своём Инстаграме мама Шаляпина Елена Колесникова. На фото любовники сидят в халатах в спальне своего гостиничного люкса.

Судя по всему, Елена пока довольна выбором сына.