Дистанционные сервисы Почты России

Цифровые сервисы плотно вошли в нашу жизнь, став удобной и полезной опцией, которой многие с готовностью пользуются. Ежедневно тысячи клиентов подключают ту или иную новую функцию на сайте или в мобильном приложении Почты России. Даже если вы привыкли обращаться в отделение, знайте – мир меняется и вместе с ним меняется наша почта. Теперь многие вещи можно сделать, не выходя из дома.

Мобильное приложение

В России каждый третий человек покупает или заказывает услугу через смартфон. С помощью мобильного приложения Почты России клиенты могут отслеживать отправления в неограниченном количестве, а добавлять их можно, просто сканируя штрих-код. Можно получать push-уведомления об изменении статусов (если посылка изменила местоположение, клиент об этом сразу узнает), оформить доставку посылки на дом курьером или почтальоном. Мобильное приложение позволяет получать отправления без паспорта и заполнения бумаг по коду из push-уведомления или sms, найти ближайшее отделение связи, узнать график его работы, оценить работу отделений, качество доставки, сообщить о возникших проблемах и т.д. Все сервисы Почты России доступны через мобильное приложение.

Курьерские услуги

На сайте https://www.pochta.ru/courier или в мобильном приложении Почты России есть опция отправки или получения посылок курьерской доставкой. Можно вызвать курьера и сдать ему экспресс-отправление, международные мелкие пакеты приносят на дом обычные почтальоны, а курьеры доставляют экспресс-почту или почту по другому адресу. Тарифы на доставку курьером варьируются в зависимости от выбора способа получения отправления.

Электронная подпись

Простая электронная подпись – успешный сервис, запущенный Почтой России в 2018 году. Подключить его можно, зарегистрировавшись онлайн по адресу: https://passport.pochta.ru/activate/ops. Благодаря ПЭП значительно ускорился процесс выдачи посылок и писем. Посетителям больше не приходится заполнять бумажные формы, не требуется каждый раз иметь при себе паспорт. Единожды оформив доступ к сервису, клиенты получают свои посылки, предъявив оператору sms или push-уведомление в мобильном приложении.

Оформление и оплата посылок онлайн

Если оформить и оплатить посылку на сайте https://www.pochta.ru/support/office-services/payonline-offices или в мобильном приложении, то ее примут в отделении без очереди. Можно прямо из дома ввести адресные данные и получить готовый бланк с трек-номером, который необходимо распечатать и приклеить к посылке. Это может сделать и сам оператор в отделении связи, достаточно лишь показать ему трек-номер с экрана мобильного телефона. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

Автор фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

Открытка онлайн

Этот сервис предназначен для отправки открытки из онлайна в офлайн. На сайте market.pochta.ru клиенты могут выбрать открытку, написать поздравление, адрес получателя и оплатить. После этого Почта России оформит и доставит настоящую бумажную открытку по указанному адресу.

Электронное заказное письмо

Бесплатный цифровой сервис позволяет получать письма от госорганов (например, штрафы ГИБДД) в электронном виде после регистрации на сайте zakaznoe.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Прочтение письма приравнивается к его получению в почтовом отделении под роспись. Если кому-либо вдруг станет неудобно получать извещения на мобильное устройство, он может в любой момент отказаться от этой услуги и вернуться к печатным квитанциям.

Переводы с банковской карты с получением наличных

Несмотря на популярность банковских транзакций просто с карты на карту, по-прежнему пользуются спросом денежные переводы через почтовые отделения, позволяющие переслать деньги в любой уголок страны. Для оформления перевода Почтой России достаточно зайти на страницу переводов https://www.rs-express.ru/payments/russianpost и заполнить анкету. При выплате перевода в отделении Почты России комиссия составляет 2,45%, минимум 60 рублей. При доставке перевода на дом получателю — 4,5%, минимум 90 рублей. Если указать номер телефона получателя, то ему придет уведомление о переводе по sms. Для доставки денег почтальоном извещение не понадобится, но если адресата не застанут дома, курьер опустит в почтовый ящик уведомление о прибытии средств.

Оплата коммунальных платежей

Почта России принимает коммунальные и муниципальные платежи, оплату услуг связи и штрафов. Однако для этого совсем не нужно идти в отделение связи, так как для этого запущен специальный платежный сервис на сайте Почты России: https://finance.pochta.ru/payments/Kommunalnye_uslugi

Оплатить дистанционно можно с помощью банковской карты услуги почти 6500 компаний сферы ЖКХ по всей стране. Размер комиссии может достигать 2-2,5% от суммы платежа, но взимает ее не сама Почта России, а банк-эквайер. На странице сервиса предусмотрена услуга личного кабинета плательщика, в котором сохраняются история проведенных платежей, реквизиты банковской карты и шаблоны операций.

Автор фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

Оформление подписки онлайн и в мобильном приложении

Чтобы оформить подписку на газеты и журналы, больше не нужно идти в отделение связи. Для этого достаточно зайти на сайт podpiska.pochta.ru или в специальный раздел мобильного приложения Почты России. В представленном обширном каталоге можно выбрать издание и оплатить подписку как для себя, так и в подарок любому другому адресату в России. Оплата подписки осуществляется банковской картой. На адрес email, введенный при регистрации, придет электронный чек и уведомление с номером заказа. В личном кабинете можно отслеживать информацию о всех подписках: количество выходов номеров изданий, а также подписной период, который можно продлить, нажав кнопку «Продлить подписку».

В свое время скептики предрекали, что телевизор убьет традиционные газеты и журналы, потом такую же печальную судьбу предрекали телевизору после появления интернета. Все эти прогнозы не сбылись. Конечно, сейчас мы уже не ходим на почту, чтобы отправить телеграмму. Технический прогресс не остановить. Да и зачем его останавливать, если он делает нашу жизнь более комфортной?