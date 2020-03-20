В Зеленограде покончил с собой активист партии Эдуарда Лимонова

15 марта, вернувшись домой, родители обнаружили 19-летнего Сергея Б*. мёртвым. Квартира была закрыта, все вещи лежали на своих местах. Не было рядом с телом и предсмертной записки. Убитые горем родители вызвали полицию. Одной из версий самоубийства стало его увлечение: последний год парень был плотно связан с партией «Другая Россия», основанной Эдуардом Лимоновым. Никита был поклонником писателя и его политических взглядов.

- Примерно год назад в квартире стали появляться листовки, но он был замкнутым и особо ничего не рассказывал. Я слышала фразу: «что происходит в партии, остаётся в партии», - вспоминает мама юноши.

Родители и друзья даже предположить не могли, что этот жизнерадостный и талантливый молодой человек может пойти на такой отчаянный шаг. Что именно побудило Сергея проститься с жизнью, пока остаётся для следствия загадкой. Известно лишь, что накануне парень встречался с неким Михаилом, который является членом той же партии, о чём говорили молодые люди пока не раскрывается.

- Они встречались 14 марта, мы следователю сообщили об этом, насколько мне известно, этого Михаила уже вызывали на допрос. Но что он там сказал мы ещё не знаем. Не думаю, что Сергей сделал это из-за партии, во всяком случае, я не обвиняю, не знаю, что его беспокоило. Но что-то с ним в последнее время происходило, он нам не говорил. Но мне звонила девушка по имени Ольга, предупреждала, что Сергей высказывал подобные намерения, он действительно выглядел подавленным, - рассказывает kp.ru мама Сергея.

Через два дня ушёл из жизни и его кумир. Напомним, во вторник, 17 марта на 78 году жизни скончался писатель, публицист и основатель незарегистрированной политической партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Kp.ru удалось выяснить, что писатель давно страдал от тяжелой болезни, но в последние месяцы его состояние сильно ухудшилось.

*имя изменено