Болезнь сделала его отшельником: Эдуард Лимонов перед смертью перенес операции и стеснялся появляться на людях

Друзья, коллеги и знакомые скорбят по скончавшемуся на 78-м году жизни Эдуарду Лимонову. Писатель давно болел. Но в последние полгода его состояние здоровья резко ухудшилось. Свой недуг он не афишировал - не хотел, чтобы его жалели и очень стеснялся.

Эдуард Лимонов сильно болел последние шесть месяцев. О своем недуге писатель не рассказывал. О том, что он страдает, знали лишь самые близкие.

Главред "Учительской газеты" Арслан Хасавов был другом Лимонова и называл его своим наставником. По его словам, у Лимонова была тяжелая болезнь горла, из-за которой он стал отшельником.

"«Скорая» госпитализировала его из дома. В последнее время он сильно болел, почти ничего не ел, были проблемы с горлом. Он перенес множество операций, сегодня - еще две, но спасти не смогли. По предварительной информации, у него остановилось сердце", - еле сдерживая слезы поведал Хасавов.

По его словам, здоровье писателя резко ухудшилось около шести месяцев назад. "Он старался не показываться на публике и даже не общался с родными, хотя они живут отдельно. Эдуард Вениаминович платил алименты детям. Он фактически стал отшельником и очень стеснялся своей болезни", - цитирует репортера сайт mk.ru.

В свою очередь, писатель Михаил Веллер в эфире Радио "Комсомольская правда" выразил искренние соболезнования, узнав о смерти своего коллеги по цеху. По его словам, нет смысла говорить то, что и так все знают: "Он человек весьма известный и все то, что о нем говорят, я не могу сказать о нем ничего своего".

Людмила Улицкая по сей день считает книгу Лимонова "Это я - Эдичка" одним из лучших творений писателя: "Роман был в свое время просто бомбой. Замечательный". При этом, по словам писательницы, художественная карьера Эдуарда Вениаминовича "сложилась криво". "Царствие небесное", - только и смогла сказать на это автор романа "Казус Кукоцкого".

Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов отметил, что Лимонов всегда был очень яркой личностью. По его словам, Россия может гордиться им со всеми его достоинствами и недостатками."Без него было бы скучно всем нам. Потому что так он будоражил жизнь. Он столько позиций представлял из себя: то он был пижон и хулиган, то коммунист, то вообще какой-то народоволец... Как писатель он был очень талантлив", - цитирует Попова 5-tv.ru.

Режиссер Владимир Бортко заявил, что очень огорчен известием о смерти Эдуарда Вениаминовича. "Очень жаль. Он был оригинальным, замечательным и талантливым человеком со своим взглядом на все. Его книги очень талантливы", - цитирует кинодеятеля RT.

С уходом Эдуарда Лимонова отечественная литература потеряла выдающуюся личность, уверен писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. "Наверное, это последний из великих писателей советской эпохи. Из тех, кто стал заметной фигурой не только в литературе, но и в жизни страны. Он никогда не отделял творчество от жизни. Это был человек удивительно искренний и талантливый. Он был личностью, что нынче встречается не очень часто", - высказался в беседе с "Ридусом" Лукьяненко.

И ведь с этим сложно спорить. Буквально два года назад Эдуард Лимонов в интервью Юрию Дудю философски заметил, что он будет популярен до самой смерти и после нее. "Я по-прежнему есть, я актуален, а когда меня приберет Господь, я буду еще более актуален", - резюмировал Лимонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767025" frameborder="0"></iframe> Умер Эдуард Лимонов.

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Наверное, каждый второй некролог будет озаглавлен «Да, смерть» — у его партии была когда-то такая кричалка. Я бы назвал прощальное слово о Лимонове наоборот — «Нет, жизнь». Прозаик и человек, бывший воплощением той жизни, о которой, по крайней мере, подсознательно мечтает каждый. О нем часто говорили, что он пишет не столько книги, сколько свою биографию, и основное его произведение — это прожитые им на наших глазах годы, когда он то воевал, то митинговал, то ругался с кем-то. Захару Прилепину повезло — он оказался последним, с кем ругался (красиво, увлекательно, жестко) Лимонов. Быть примечанием к Лимонову — честь (подробности)

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