Нефть снова дороже 30 долларов за баррель. Отделались ли мы легким испугом

Торги на Московской бирже в пятницу, 20 марта, открылись ростом. Второй день подряд. Нефть дорожает на 5% и пробила отметку в 30 долларов за баррель. Как говорят на рынке, психологический важный уровень. Рубль тоже приободрился, растет по отношению к обоим мировым валютам. Но не так сильно, как нефть. За доллар дают чуть больше 78 рублей, а за евро - 84,5 рубля.

- Поддержку нефтяным ценам оказало решение Минэнерго США закупить до 30 млн. баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв. Также стало известно о планах Вашингтона дипломатическими методами добиться снижения производства от Саудовской Аравии, - объясняет Александр Крылов, аналитик «Инвестиционной палаты».

Есть и другая важная причина - на рынки начали действовать стимулирующие меры США и других развитых стран. Они объявляли о них в конце прошлой недели. А в четверг начались реальные финансовые вливания на биржах. Это немного успокоило инвесторов.

- Доллар приостановил восьмидневное ралли, поскольку инвесторов приободрили стимулирующие меры, возвращая аппетит к более рискованным активам, - говорит Константин Кочергин, директор казначейства банка «Восточный».

- Заявленные меры США и ЕС по выкупу государственных и частных облигаций, а также снижение ставок ФРС США и Банком Англии возымели временный положительный эффект, но снижения промпроизводства и потребительского спроса избежать навряд ли удастся, - уверен Александр Крылов.

По его словам, нынешний рост носит скорее технический характер после резкого падения накануне. Каких-либо фундаментальных причин для роста в условиях пандемии COVID-19 и последующего замедления мирового экономического роста пока нет.

По мнению экспертов, в пятницу рубль может немного укрепиться. Но все будет зависеть от множества факторов: как внешних, так и внутренних.

- Национальную валюту поддержало восстановление рынка энергоносителей. Повлияли и внутренние факторы: продажа валюты по бюджетному правилу, а также приближение пика налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке, - поясняет Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ.

Но больше всего на настроения инвесторов может повлиять сегодняшнее решение Центробанка по ключевой ставке. Она сейчас составляет 6% годовых. И от нее зависят ставки по кредитам в банках. Если этот показатель вырастет, рубль, скорее всего, продолжит укрепление. А если снизится, то ослабнет. Большинство экспертов считают, что не произойдет ни того, ни другого. В нынешней ситуации ЦБ важно соблюсти баланс. Не только сдержать ослабление рубля и разгон инфляции, но и дать стимулы для роста экономики.

- Все ждут сохранения процентной ставки на текущем уровне. Но реакция рубля будет зависеть в том числе от комментариев регулятора в отношении сложившейся ситуации. Недостаточно мягкий тон при ухудшении мировых настроений может запустить новую волну ослабления российской валюты, - уверена Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал».

Словесные интервенции, как показывает практика, влияют на поведение рынка больше, чем конкретные действия.