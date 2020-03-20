2020-03-20T10:25:22+03:00
Экономика

Курс рубля на 20 марта 2020 года: доллар стоит 78,20 рубля, евро - 83,97 рубля

Курс рубля на 20 марта 2020 года: доллар снизился на 92 копейки, а евро - на 68 копеек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Курс доллара открыл торги на Московской бирже снижением на 92 копеек, до 78,20 рубляКурс доллара открыл торги на Московской бирже снижением на 92 копеек, до 78,20 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара открыл торги на Московской бирже снижением на 92 копейки, до 78,20 рубля.

Курс евро снизился на 68 копеек до 83,97 рубля. Об этом известно по данным об исходе торгов на сайте Московской биржи.

Также растёт рынок российских акций: индекс Мосбиржи прибавляет 5%, РТС - 6,7%.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора, и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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