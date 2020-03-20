Курс рубля на 20 марта 2020 года: доллар стоит 78,20 рубля, евро - 83,97 рубля

20 Март 2020 2020-03-20T10:25:22+03:00

Курс доллара открыл торги на Московской бирже снижением на 92 копеек, до 78,20 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля на 20 марта 2020 года: доллар снизился на 92 копейки, а евро - на 68 копеек

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Курс доллара открыл торги на Московской бирже снижением на 92 копейки, до 78,20 рубля.

Курс евро снизился на 68 копеек до 83,97 рубля. Об этом известно по данным об исходе торгов на сайте Московской биржи.

Также растёт рынок российских акций: индекс Мосбиржи прибавляет 5%, РТС - 6,7%.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора, и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU