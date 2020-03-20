Шансон, АВВА и «Отель «Калифорния»: помолодевшая Лариса Долина до пяти утра зажигала в караоке

Разительные перемены во внешности Ларисы Долиной поражают ее поклонников. В последнее время звезда похудела, преобразилась лицом и словно скинула три десятка лет. «Развелась», - со знанием дела констатируют знакомые певицы. Но 64-летняя Лариса Александровна преобразилась не только внешне: в ней теперь столько энергии, что хватило бы на освещение целого города! Как стало известно kp.ru, на днях артистка показала мастер-класс в караоке на Сахалине, куда прилетела с сольным концертом.

- Сначала Долина почти два часа пела в местном ледовом дворце, а потом отправилась к себе в гостиницу гостиницу, на нижнем этаже которой располагается ресторан и караоке-бар, - рассказал kp.ru очевидец событий. – В ресторане ей показалось скучно, и всем немногочисленным посетителям она предложила: «А пойдемте в соседний зал петь!».

Около полуночи артистка со своими гостями заняли отдельный зал клуба и принялись штудировать местные сборники песен. Первым хитом в исполнении Долиной стала композиция распавшегося уже ВИА «Сливки» «Самая-самая лучшая». Другой же песни – «Космос» Кристины Си – в репертуаре заведения не оказалось, зато Лариса Александровна перепела Игоря Саруханова («Желаю тебе»), Филиппа Киркорова («Улетай, туча») и легендарную ABBA («Money, money, money»).

- Я на этой песне в 1978 году в ресторане такие деньги делала, вы просто не представляете! Ее заказывали непрерывно, - вспомнила Лариса Долина. – Кстати, мне в караоке всегда ставят самые низкие баллы, пишут: «Вам надо учиться петь!».

Кроме звезды в эту ночь почти никто не пел – гости поскромничали соперничать с такой именитой конкуренткой. Сама же Лариса Александровна показала огромный диапазон: исполняла и рок, и шансон, и хиты из советских кинофильмов. Были среди ее хитов и AC/DC («Highway to Hell»), и Розенбаум («Маруся завязала»), и «Мир без любимого» из любимой советской картины «31 июня». И каждый раз звезда срывала овацию.

- Несколько раз Лариса Александровна хотела уйти, но каждый раз гости ее останавливали, - продолжает гость вечеринки. – Так, один раз ее даже привел обратно актер Андрей Мерзликин, который приехал на сахалинский кинофестиваль и остановился в той же гостинице. Вроде хотели спеть одну песню «на посошок», но остались до пяти-шести утра. При этом все было очень культурно, по-дружески, все были трезвые. Мы до сих пор под впечатлением от этого невероятного и спонтанного праздника, который подарила нам Долина. Кстати, она хоть и выглядит женщиной строгой, на деле оказалась очень душевным человеком. Никакой звездной болезни, никаких замашек, как бывает у знаменитостей. С простой публикой вела себя очень просто и с достоинством.

Сама Долина призналась, что такой вечеринки у нее не было уже 10 лет.

- Редко так бывает, чтобы все сошлось: настроение, силы и желание, - отметила артистка.

Говорят, Лариса Александровна, как хозяйка вечера, даже сама заплатила за караоке. Час в отдельном зале стоит 1200 рублей, а после четырех утра – уже 8000.