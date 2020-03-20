2020-03-20T13:39:41+03:00
Политика

Дмитрий Песков: У Путина нет необходимости сдавать тест на коронавирус

В Кремле развеяли слухи о «готовящемся закрытии Москвы» [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тысячный раз ответил на вопрос журналистов - сдавал ли Владимир Путин тест на коронавирус? И снова ответ был отрицательный.

- У президента нет необходимости проходить тест на коронавирус, потому что у него нет симптомов, - заявил Песков. - Он себя - тьфу-тьфу-тьфу - прекрасно чувствует и работает.

При этом спикер Кремля подтвердил, что люди, с которыми президент общался накануне на мероприятиях в Крыму, проходили тест на вирус.

- Это, действительно, так, - сказал Песков. - Мы считаем, это оправданными мерами предосторожности. Как раз с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать, все его окружающие должны принимать такие меры.

Пресс-секретарь президента сказал, что в администрации президента обратили внимание на петицию с требованием усилений мер по борьбе с эпидемией.

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- И мы обратили внимание, и уверены, что обратят внимание члены штаба, - сказал Песков. - Но здесь на двух врачей три мнения, как говорится, Это будет учтено, но непосредственно работу ведут те, кто возглавляет штаб. Они ведут работу и несут ответственность.

Развеял спикер Кремля слухи о возможных приготовлениях властей «к закрытию Москвы».

- Это не обсуждается, - заявил Песков. - Это просто никак не обсуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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