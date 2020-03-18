Глава ВОЗ сообщил о начале тестирования вакцины против коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T20:26:19+03:00

Глава ВОЗ сообщил, что исследователи уже начали проводить первые тесты вакцины против коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Исследователи уже начали проводить первые тесты вакцины против коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

- Первые тесты вакцины начались всего через 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение, - отметил гендиректор ВОЗ.

Он также рассказал, что ВОЗ вводит программу обмена данными по различным видам лечения коронавирусной инфекции в мире.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом нового типа в мире возросло до 200 тысяч человек. Из них 80 тысяч в Китае, 31,5 тысячи в Италии, 16 тысяч в Иране, 11 тысяч в Испании и 7,7 тысячи во Франции.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в России выявлено 147 заболевших, 5 уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU