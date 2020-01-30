Геннадий Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Все дыхательные пути должны быть перекрыты. Тогда коронавирус не пройдет

«Маска - только на два часа»

Один из радиоведущих общение с Геннадием Онищенко начал с того, что принес в студию маски - одну для себя, другую - для гостя...

- Геннадий Григорьевич, время сейчас трудное. Коронавирус. Я принес медицинские маски, вот только что купил - 37 рублей за штуку.

- Этой маски хватит на два часа. Маски - одноразовые. Закрываем нос, все дыхательные пути должны быть перекрыты. Тогда коронавирус не пройдет.

- Глаза - это ведь тоже слизистая. Коронавирус и туда может попасть?

- Вполне хватит маски. Что же касается глаз... Пока еще этот путь передачи коронавируса не оценен. И его значение, очевидно, более низкое, чем попадание через дыхательные пути. Потому что это (слизистую глаз. - Авт.) надо еще преодолеть, попасть в кровоток. А тут прямо сразу все попадает.

Надо помнить о том, что нужно тщательно обрабатывать руки мылом. Есть специальные дезинфицирующие салфетки. Теплая вода и мыло у всех есть.

Что касается домашнего очага, где есть маленькие дети, то там желательно использовать дезинфицирующее средство при мытье полов, протирании поверхностей столов, особенно обеденных, при мытье посуды тоже это нужно делать.

Изолировать себя от общения излишнего. На массовые протестные акции точно не радо ходить.

- Россия к встрече с коронавирусом готова?

- Пока на территорию нашей страны завоза коронавируса не зарегистрировано. И это хорошо. Но даже если это произойдет, то, в принципе, благодаря той великой традицией, которая есть у нашей медицины, мы сделаем все для того, чтобы коронавирус не имел распространения.

Но, не смотря на это, мы не должны забывать о том, что в России идет подъем заболеваемости гриппом. Это тоже респираторный путь передачи.

Нужно вести здоровый образ жизни, чтобы и самим не заболеть, и, если вдруг мы заболеем, - то не заразить никого.

Третья атака

- Вся эта истерия про коронавирус... Некоторые спрашивают - а о чем беспокоиться? Заболело всего несколько тысяч человек из полутора миллиардов в Китае. Чего мы боимся?

- Что приятно, уже выписка началась. Это самая позитивная новость за последние полтора месяца.

Из заболевших только 1239 – тяжелые случаи. Это тоже хорошо. Наиболее тяжело болеют и с летальными исходами – люди за 65 лет, с отягощенным анамнезом. Это онкология, эндокринология, кардиология. Они уходят.

В этом веке это уже третья атака коронавирусов.

Был сначала ближневосточный синдром, потом был SARS в 2002-2003 году. И вот теперь тяжелое острое инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом.

Почти четыре десятка коронавирусов мы знаем. Мы с ними познакомились в 1965 году. И вот это седьмой, который, преодолев межвидовой барьер, стал опасным для человека и приобрел свойство передаваться от человека к человеку.

Кто атакует? СМИ! Отсюда - истерия

Геннадий Онищенко об освещении ситуации вокруг китайского коронавируса: "Я вижу все признаки гибридной информационно-инфекционной атаки на общественное мнение".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Паника оправдана?

- Я вижу все признаки гибридной информационно-инфекционной атаки на общественное мнение.

- А кто атакует?

- Атакуют все СМИ, в том числе и «Комсомольская правда».

- А кто координирует, кто дает нам указания?

- Только ваше профессиональное желание обратить внимание на проблему.

Что это было? Что нужно делать? Китайцы, несмотря на их многочисленность, очень дисциплинированная нация. Им сказали сидеть - и миллионные города пустые, они сидят по домам.

Что бы у нас было? У нас было бы шествие по центральной улице, посередине Тверской: даешь свободу общения с коронавирусом! Нарушение исконных прав человека! Братание с коронавирусом! Потому что власть говорит: надо руки мыть, надо маски носить. Чем бы ответила наша булькающая от излишней энергии либеральная общественность? Дайте нам свободу! Мы сами разберемся с коронавирусом!

- Мы подохнем свободными людьми!

- Может быть, и так. Не подохнем – уйдем в мир иной.

А китайцы выдрессированы. Что мы видели первые два дня? Колонны бронетехники идут. Осталось только танки вывести на улицы. Это излишние меры. И это была реакция на заседание Политбюро. Надо же отчитаться. Может, Си Цзиньпин может не увидеть коронавирус без очков? А тут – бронетехника идет!

Нужно просто спокойно сказать людям: вот такая вещь. Давайте мы не будем праздновать китайский Новый год. Что они и сделали в этом году. С этой нацией можно не только с коронавирусом бороться, а со всеми коронавирусами вместе взятыми, если они в один момент вздумают напасть на человека.

Для нас спасает ситуацию то, что китайский Новый год не состоялся. Границы у нас закрыты.

- Вас хотим спросить как бывшего главного санитарного врача…

- Я не бывший главный, я санитарный врач пожизненный. И в памяти будущих поколений останусь.

- Как только было сказано, что в Китае эпидемия, по идее, граница должна была быть закрыта. И китайцев вообще сюда не должны были пускать.

- Это дань Ветхому завету.

- И китайские рынки оградить автоматчиками.

- А лучше – взорвать.

- Рано.

- Напалмом.

- Вы не сторонник крайних мер?

- Это абсолютно ненужная мера. Китайские туристы пока не едут к нам. И мы решим, у нас есть время до 3-го числа. Если ситуация будет идти такими темпами, возможно, это произойдет. Но сегодня сухопутная граница уже закрыта.

И нет никакого «генетического оружия»

- Вот вы же сами давали несколько раз интервью - в том числе и «Комсомолке» - по поводу комара Зика, завезенного якобы в Грузию, - что американцы его разводят - как «биологическое оружие».... Так, может, и коронавирус - из того же ряда? Ну, типа - «оружие генетическое»...

- Пока признаков этого нет.

Наверное, надо уже нам взрослеть потихоньку в своей ответственности перед обществом, которому мы эту информацию доносим.

А, когда это падает на голову, да еще из авторитетных изданий, из уст политиков, экономистов…

- То есть это мировая проблема, а не внутрикитайская?

- Это то, что есть на самом деле. Это есть инфекция, которая, преодолев межвидовой барьер, перешла на человеческую популяцию. И сегодня это общая проблема.

И одолеть ее можно только всем миром.

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ИСТОЧНИК KP.RU