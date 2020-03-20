2020-03-20T17:22:42+03:00
Общество

В эпоху коронавируса каждый может стать Брюсом Уиллисом и спасти мир

Для этого надо просто мыть руки и сидеть дома. Присоединяйтесь! [видео]
Зинаида ЛОБАНОВАжурналист
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Каждый из нас может остановить катастрофуКаждый из нас может остановить катастрофуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Друзья, я знаю, что вы очень умные и проницательные люди; вы разгадали хитрый план - коронавирус выдумали и распиарили в СМИ для того, чтобы отвлечь нас от проблем, которые есть. Весь мир в карантине, рынки рухнули, бизнес издыхает - и вся эта карусель ради российских проблем? Вот это да! Вас, друзья, на мякине не проведёшь, вы тертые калачи и умеете читать между строк.

Но у меня только один вопрос. А вы что не пользуетесь интернетом? В мире, где есть ФБ и Инстаграм я могу запросто посмотреть «а как там в реале»? Не читать газеты, сайты и прочее, что вам кажется пропагандой. А посмотреть стримы, прямые включения по хештегам. В 21 веке, когда я могу по веб-камере отслеживать, как плесневеет сыр или наблюдать в реальном времени, как в Панамский канал заходит судно, очень мало возможности долго дурить людей. Ну день, ну два. Но вся эта история длится уже месяц, а где-то даже второй. Вы и вправду верите, что кто-то выстроил огромные картонные города, чтобы обмануть вас? Идите и читайте реальные посты с мест, смотрите видео.

Вот, пишет дружок мой и однокурсник: несколько часов назад на месяц закрыли Калифорнию, полный карантин штата. Все сидят по домам, работают только магазины и аптеки. Туалетная бумага - упаковка в руки, официальное распоряжение (эх дети, что с них взять, надо ж семьей идти, чтобы больше дали). Оружия и патронов в продаже нет, раскупили все за неделю.

Друзья стоят на яхте на якоре возле Тенерифе. Сначала им запретили сходить на берег. Только один человек и только в магазин. Никаких «погулять». А потом просто сказали: эй, там, на судне, поднимай якоря и сваливай, куда хочешь! А не уйдете: крупный штраф. И разговаривали совершенно не любезно, а просто даже хамски.

В Германии в ряде городов запрещено детям общаться с бабушками-дедушками, потому что это опасно. А также просто закрыты детские площадки. Гулять там запрещено – штраф.

В ряде районов северной Италии могу проверить документы, если вы идете в магазин. Ну помните, как у нас в начале 2000-х прописку проверяли? Вот так же. И никто не кричит, что это нарушение свободы и прав человека, все молча достают и показывают. С карабинерами не спорят.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

В Париже наладили бизнес: владельцы собак дают своих напрокат, чтобы люди могли выйти и погулять.

Народ выходит гулять с плюшевыми собаками, потому что – это тоже собаки. Логики нет, просто знайте, что есть и такое.

В общем, весь в мир в карантине, удивительное единение в рекомендациях: мойте руки, постарайтесь снизить социальные контакты, сидите дома.

Москва. На детской площадке дети с бабушками и дедушками гуляют, «потому что детям надо гулять». Наверное в этой семье есть лишние бабушка и дедушка, и им не жалко. Или родители водят детей в ещё не закрытые кружки, потому что ОПЛАЧЕНО. Или я слышу, что детям не страшно, они не болеют (WTF). Или читаю, что «отлично, теперь можно доделать все дела», и веселая мама с ребёнком в ТЦ.

Не думала, конечно, что мой опыт с командировками с МЧС когда-нибудь пригодится, но... Я помню людей, которые сидели на крышах домов в наводнение, мы подплывали к ним на лодках для эвакуации (был затоплен весь первый этаж), а они орали, что они не бросят своё хозяйство.

- Ничего страшного, каждый год такое, вода выше не поднимется!

В другой раз я была на землетрясениях, где мы просили не оставаться дома, это опасно.

- И что? На улице стоять? Чтобы дом мародеры вынесли?

Потом за ними всеми возвращались. Со сложностями, иногда реально рискуя жизнями. Снимали, вывозили, находили под обломками. Их всех спасли.

Нас всех спасут. Даже если вирус - это заговор злых рептилоидов с Нибиру, летящих уничтожить Землю. Просто сейчас уникальный случай: каждый из нас может остановить катастрофу. Каждый - немножко Брюс Уиллис.

Ребята, я в вас верю, не подкачайте!

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Именно поэтому нашим ученым и пришлось самостоятельно расшифровывать геном вируса, хотя ранее уже была опубликована «формула» заразы из Уханя. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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