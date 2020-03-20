«Коронавирус станет сезонной болячкой»: Елена Малышева призвала забрать внуков от бабушек и ждать разработки вакцины

Как узнать, болен ли ты коронавирусом или просто чихаешь? Кому обязаны сделать тест? Почему мир объят паникой из-за китайской заразы, смертность от которой в разы ниже, чем от обычного гриппа? Ну и когда наконец разработают вакцину – теперь об этом хотят знать даже самые ярые антипрививочники. Чтобы ответить на эти вопросы, в студии шоу «Док-ток» собрались самые компетентные врачи, в том числе известная теледоктор Елена Малышева. И вот что они рассказали.

Коронавирус никуда не исчезнет

Елена Малышева: Не нужно паники. Коронавирус по итогу будет обычной сезонной инфекцией, как грипп – нам с ним жить. Но уже произошло много позитивных событий: начато производство вакцин в разных странах, ученые окончательно разобрались с генетической структурой вируса. Так, в нашем НИИ гриппа в Санкт-Петербурге на днях расшифровали геном вируса – это первый шаг к производству вакцины. То, что она будет изобретена – это 100%. Американцы, например, уже начали первые тестирования вакцины на 45 добровольцах. Поэтому сегодня мы идём, скорее, вперёд, а не назад.

Почему мир сошел с ума от «насморка»

Елена Малышева: Весь мир сошел с ума от «насморка» (так ведущий Александр Гордон назвал коронавирус из-за минимальных симптомов и низкой смертности. – Ред.), потому что во многом был испуган китайской ситуацией и перестал опираться на научные данные. Теперь эти данные опубликованы, и с каждым днем их все больше.

В Китае вот что произошло: единомоментно множество людей стало нуждаться в госпитализации и искусственной вентиляции легких. Китай закрыл границы, построил больницу, начал активное лечение. Другие страны, посмотрев на это, подумали: вирус новый, как он поведет себя, мы не знаем – ослабнет или усилится, когда дойдет до нас. Поэтому в январе мы приняли несколько мер: закрыли границы с Китаем, с той стороны у нас нет заваленных реанимаций. Второе – возникла вспышка в Италии с высокой смертностью, это вызвало огромную тревожность. Ведь Европа к нам ближе и Москва – огромный транспортный узел. И чтобы дать медицине время переориентироваться, мы ввели карантин.

О профилактике

Елена Малышева: Лучший на сегодня способ профилактики – это разобщение. Так как тяжелее всего болезнь протекает у пожилых людей (у пациентов в возрасте 75+ смертность достигает 20%), заберите внуков от бабушек и дедушек. Это необходимо, чтобы дети их не заразили.

Оксана Драпкина, главный терапевт Минздрава России: Методы профилактики очень просты – это по сути гигиена. Это реально работает. Первое: нужно тщательно мыть руки теплой водой от 20 до 60 секунд, промывая между пальцами. Второе: кашлевая гигиена – кашлять надо не в ладонь, а в салфетку и сразу ее выкидывать. Третье: необходимо соблюдать дистанцию при общении в полтора метра, отменить поцелуи и рукопожатия. И четвертое: соблюдайте карантин после путешествия, ведь вы можете быть переносчиком заболевания без всяких симптомов.

Симптомы китайской заразы

Елена Малышева: При коронавирусе доминирует сухой кашель, при гриппе – высоченная температура и дикая интоксикация. Человек лежит пластом с тяжелейшими болями в теле.

Елена Цыганова, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук: Характерных симптомов коронавируса не существует. 1% пациентов может переносить эту инфекцию без симптомов вообще.

Почему не болеют дети?

Елена Малинникова, главный инфекционист Минздрава России: Вирус никогда не садится на любую клетку, только на определенную. На каждой клетке есть определенные белки. И сегодня есть такое предположение, что у детей клетки с этими рецепторами не совсем созревшие, вирус просто не может за них зацепиться.

Кому сделают тест?

Елена Малышева: Пока есть один тест, зарегистрированный в Роспотребнадзоре – мазок из зева, и строго определено, кому он делается: всем людям с внебольничной пневмонией и всем, кто приехал из очагов эпидемии или имел контакты с прибывшими.

ВАЖНО!

Старикам помогут волонтеры

Заработала единая горячая линия для оказания помощи пенсионерам в период сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По телефону 8 (800) 200 3411 люди старше 60 лет смогут проконсультироваться по вопросам профилактики опасного заболевания, оставить заявку волонтерам на доставку продуктов и медикаментов. По желанию пожилых людей научат самостоятельно заказывать товары первой необходимости через интернет.