Лекарство против коронавируса может стать доступным быстрее, чем вакцина

Новые данные появляются не менее стремительно, чем по миру распространяется коронавирус SARS-CoV-2. Мы собрали самые обсуждаемые вопросы и задали их одному из ведущих российских экспертов-вирусологов. Собеседник «КП» - директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

«ИЗОЛИРУЕМ ПОЖИЛЫХ, ОСТАЛЬНЫЕ ПЕРЕБОЛЕЮТ»

- Александр Николаевич, сейчас многие обсуждают стратегию Нидерландов. Ее суть: нужно изолировать всех пожилых людей, которые тяжело переносят болезнь. А остальные пусть перезаражаются, переболеют, и в стране будет коллективный иммунитет. Как вам такой подход?

- С технической точки зрения крайне сложно полностью изолировать столько людей старшего возраста. Но главное не это. Предлагать «переболеть всем остальным», мягко говоря, легкомысленно. Частота тяжелых случаев и смертность среди людей младше 60 лет хотя и значительно ниже, чем у старшего поколения, но все равно это далеко не единичные случаи. У молодежи и людей среднего возраста течение болезни тоже может быть тяжелым. Кроме того, мы пока не знаем об отдаленных последствиях перенесенного заболевания.

Словом, если позволить переболеть всем моложе 60 лет, то число погибших в этой возрастной группе будет измеряться как минимум десятками тысяч.

- Еще говорят, что вопрос выработки стойкого иммунитета у переболевших пока довольно спорный.

- Иммунитет может и не быть пожизненным, но, скорее всего, он будет достаточным, чтобы вирус уже не мог активно циркулировать. С этой точки зрения проблема не настолько острая.

В любом случае я рекомендую всем людям в возрасте старше 60 лет продумать, как они могли бы на время пандемии максимально изолироваться: на даче, в отдельной комнате. Как ограничить общение со своими родственниками и обеспечить себя всем необходимым.

Меры профилактики вирусных инфекций.

НА ЗАМЕТКУ

Можно выделить три основных подхода к борьбе с коронавирусом, рассказывает профессор Лукашев. Первая линия защиты - ограничение завоза вируса в страну. Вторая линия — карантинные меры внутри страны и ограничение распространения вируса среди населения. Третья линия, когда не сработали две предыдущие и уже не удается контролировать вспышку болезни — экстремальный вариант, когда максимально изолируют только пожилых людей, позволяя переболеть остальным. Для нашей страны пока что это преждевременно, считает эксперт.

Александр Лукашев.

КОМУ НУЖНО ТЕСТИРОВАТЬСЯ И ЛОЖИТЬСЯ В БОЛЬНИЦУ

- Еще одна частая тема разговоров сегодня — диагностика коронавируса. Обсуждается идея расширить тестирование на COVID, включив в том числе коммерческие лаборатории. Чтобы люди при желании могли провериться за свой счет. Например, кто-то хочет проведать своих пожилых родственников, может, даже переехать к ним пожить за город в рамках социального дистанцирования. И хочет быть уверен, что не заразит своих родных.

- Я поддерживаю эту идею. На самом деле сейчас идут работы по масштабированию производства диагностических тест-систем. Но, конечно, понадобится какое-то время для наращивания количества тестов. Я за то, чтобы тестирование могли проводить все лаборатории, которые для этого технически приспособлены.

- Есть опасения, что, как и при всякой диагностике, будут встречаться ложноположительные диагнозы, это посеет лишнюю панику.

- У качественных тест-систем процент ложноположительных и ложноотрицательных результатов низкий.

- Еще один аргумент. Если тесты будут показывать положительный результат, то даже люди без симптомов или с легкой формой болезни (а таких, говорят, большинство) побегут к врачам. Неоправданно и неподъемно вырастет нагрузка на поликлиники и больницы.

- Опыт других стран показывает, что госпитализация всех людей с легкими формами COVID-2019 в разгар вспышки невозможна и, скорее всего, нецелесообразна. В Европе, США, Китае пошли по такому пути: если есть техническая возможность госпитализировать больных с легкой формой в начале вспышки, это делают. Когда же вспышка прогрессирует, то в большинстве зарубежных стран таким больным рекомендуют оставаться дома, давая рекомендации по лечению дистанционно.

- Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в одном из интервью журналистам примерно о том же. По его словам, людям молодого и среднего возраста, у которых не держится несбиваемая высокая температура несколько дней и нет одышки, действительно целесообразнее изолироваться дома. И лечиться самыми простыми симптоматическими лекарствами: жаропонижающие, от кашля и т.д.

КОГДА У НАС БУДЕТ ВАКЦИНА

- Роспотребнадзор порадовал, что у нас начинается тестирование вакцин против коронавируса. Многие эксперты говорят, что до введения их в практику понадобится немало времени. Как вы считаете?

- Параллельная разработка вакцин, основанных на различных принципах действия, очень сильно повышает вероятность успешного завершения этого проекта. Однако нужно быть реалистами: полный цикл доклинических и клинических исследований действительно может занять продолжительное время.

- По правилам сначала проводятся испытания токсичности на животных, только потом переходят к исследованиям на людях. А из США уже пришли новости, что они начали испытания на добровольцах. Как такое может быть?

- Точных данных о том, что происходит в этой области в США, у нас нет. Могу только сказать, что в Америке эпидемия вышла из-под контроля. Нашей стране нужно учитывать имеющиеся преимущества, выигрыш во времени, и концентрироваться на усилении мер борьбы с распространением вируса. Чтобы не было острой необходимости в таких экстренных мерах, как испытание сразу на людях.

ЛЕКАРСТВО МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРИВИВКА

- Кроме вакцины активно обсуждаются препараты для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас говорят, что самое перспективное лекарство — фавипиравир. Китай объявил, что официально регистрирует его как противовирусный препарат против COVID-2019.

- Да, насколько мне известно, при испытании этого препарата были получены достаточно обнадеживающие результаты. Это не панацея, но, судя по всему, действительно удается снизить и тяжесть протекания болезни, и развитие осложнений.

В целом, я думаю, разработка лекарств, которые позволят снижать тяжесть болезни и смертность, это очень перспективное направление борьбы с коронавирусом.

- То есть мы можем начать применять их раньше, чем вакцину?

- Надеюсь, что так. Но для того, чтобы была завершена работа над подтверждением эффективности лекарств, их выведением на рынок и чтобы они стали доступны населению России, нашей стране требуется выиграть время. А для этого — активно применять меры по сдерживанию инфекции (см. выше).

- И наша, и другие страны ведь могут начать закупать фавипиравир у Китая?

- Если его продадут. Представьте, какое количество препарата понадобится всему миру. Сколько стран захотят его купить, и насколько быстро его можно производить.

ВАЖНО

- Хочу отметить, что у России сейчас есть уникальная возможность применять достаточно жесткие противоэпидемические меры, не дожидаясь итальянского сценария, - говорит Александр Лукашев.

- Тех мер, которые вводятся сейчас, достаточно или нужно усиливать?

- Опыт европейских стран показывает, что рано или поздно циркуляция коронавируса выходит из-под контроля. Серьезные противоэпидемические мероприятия в любом случае вводить приходится. И лучше раньше, чем позже.

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