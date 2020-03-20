Мигрантам дали широкую амнистию из-за коронавируса

Распространение коронавируса создало в мире уникальную миграционную обстановку. Границы России и ее соседей оказались закрытыми. И само понятие "мигрант" вдруг оказалось абсолютно абсурдным: миллионы гастарбайтеров не могут покинуть пределы России ни самостоятельно, ни насильно.

Они буквально зависли между небом и землей.

МВД России нашло способ легализовать их (а фактически — поддержать) в этой непростой ситуации.

ПУГАЮТ "ВЗРЫВОМ"

Ситуация действительно крайне необычная. Центры временного содержания иностранцев, подлежащих выдворению из России, вот-вот переполнятся и превратятся в пансионаты. Выдворить не могут. Некуда — границы закрыты.

Но и прокормить их всех — тоже невозможно. По оценкам экспертов — в России сейчас 12 миллионов трудовых мигрантов!

Тем временем правозащитники и представители национальных общин в Москве начали грозить социальным взрывом среди мигрантов.

Поводом для такого "взрыва" оказался даже не страх перед коронавирусом. Просто одни мигранты хотели уехать домой отмечать Навруз, а другие наоборот - приехать в Россию, потому что начинается сезон активного загородного строительства, на котором можно заработать.

А тут — закрытие границ..

НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ВЪЕЗДА

И вот чтобы разрубить этот узел проблем, МВД России заявило о беспрецедентных мерах и глобальных послаблениях для мигрантов, которые стали возможны с "учетом ситуации, связанной с распространением коронавируса."

Во-первых, c все иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания в России, даже если они этого не делали очень давно и все это время боялись попасться полиции.

Для этого им надо просто обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением, составленным в произвольной форме.

- Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен. А всем гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории России, - заявили в МВД.

ПРОШТРАФИВШИХСЯ ПРОСТЯТ

Меры профилактики вирусных инфекций.

Во-вторых, если мигрантов ранее привлекали к административной ответственности за нарушение срока подачи заявлений, то теперь это делать не будут.

Еще: если раньше гражданам Украины раз в 90 дней надо было выезжать за пределы России, чтобы продлить трудовой патент, то теперь им этого делать не придется.

- Иностранцам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа, - отметили в МВД.

Кроме того в ведомстве заявили о возобновлении приема заявлений о выдаче разрешений "на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории России".

По мнению экспертов "КП" все это привнесет на рынок труда коррективы, которые равномерно перераспределят свободную рабочую силу и вызовут более активную внутреннюю трудовую миграцию в стране. Что пойдет экономике и самим мигрантам только на пользу.

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