С целью помочь пользователям контролировать время, проведенное в приложении, TikTok запускает серию специальных видеороликов. Платформа привлекла популярных в России авторов контента, чтобы с их помощью обратить внимание пользователей на то, сколько времени они уже провели в приложении, и предложить им отдохнуть от интернета. Список задействованных авторов включает в себя @vasylya, @theweatherwasawful, @remzyzz, @maxprofood, @thebaksy и @dk.official.one.

TikTok запускает специальные видеоролики для контроля экранного времени пользователями.

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После того, как пользователь проводит в TikTok 80 минут днем или 60 минут ночью, он видит в ленте рекомендаций ролики, напоминающие о том, что пора сделать перерыв. Видео в органичном развлекательном формате контента предлагают пользователям сделать паузу и, в зависимости от времени суток, пообедать, провести время с близкими или лечь спать.

Ролики для контроля времени в приложении стали частью общей серии видео, посвященных безопасности, в аккаунте "Безопасный TikTok" (@rusafety). Эти ролики с участием блогеров платформы призваны напомнить пользователям об основных функциях для обеспечения безопасности в приложении и дать им соответствующие советы. Ознакомиться с другой полезной информацией о безопасности можно в разделе "Центр безопасности".

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"Мы хотим, чтобы пользователи получали удовольствие от TikTok, но нам также важно, чтобы они соблюдали здоровый баланс времени, проведенного онлайн и оффлайн. Поэтому мы запустили серию специальных видеороликов, которые будут появляться в ленте и помогать пользователям контролировать время в приложении. Мы будем и дальше прилагать усилия для обеспечения максимального комфорта нашего сообщества, чтобы пользователи продолжали делиться творчеством в дружелюбной и безопасной атмосфере TikTok", - сказала Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok.

О TikTok:

TikTok – это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия - вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио. www.tiktok.com