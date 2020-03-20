Чем питаться на карантине, чтобы не растолстеть, рассказал диетолог

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, как следует питаться людям, которые решили отправиться на самоизоляцию из-за коронавируса.

По словам Русаковой, проблема лишнего веса существует и России, но это не означается, что для похудения нужно есть только гречку.

- Россияне страдают избыточным весом, ожирением и сахарным диабетом. А в нынешних условиях они, помимо того, что закупились продуктами впрок, в том числе и вредными, калорийными углеводами, они ограничены в движении из-за того, что вынуждены сидеть дома. Я призываю всех не закупаться в слишком больших объемах продукты питания, ведь есть различные сервисы доставок, - сказала диетолог в эфире Радио Комсомольская правда.

Также она отметила, что следует есть лучше полезные продукты - овощи и фрукты. Напитки должны быть дома без сахара. Если же вы не уверены, проголодались вы или просто хотите скоротать как-то время, то выпейте чай или кофе.

- Что касается тех продуктов, которые долго не портятся, например, гречка, то ее не следует съедать быстро. Гречка - это на случай голода, что очень маловероятно учитывая запасы нашей страны. Вы можете, помимо гречки, купить замороженные или свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень и как-то комбинировать крупу с более низкокалорийными продуктами, источниками витаминов и антиоксидантов, что очень важно для нашего иммунитета, - отметила Дарья Русакова.

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По мнению врача, период изоляции - это своего рода испытание для человека. Чтобы не съесть чего-нибудь лишнего, нужно находить для себя занятие или организовать занятия спортом на дому.

- Сейчас в интернете очень много различных видеоуроков. Вы можете освоить новые методики, в том числе йогу, гимнастику, пилатес, растяжку, и заниматься спортом дома. Не менее важным является и правильность организованного досуга. Ведь пища - не единственное удовольствие человека, - подчеркнула

- Это очень опасно. Выбирайте более безопасные способы. К тому же важно себе организовать и культурный досуг. В настоящий момент многие театры, музеи предоставили нам возможность слушать музыку и смотреть предметы искусства. Это время, когда вы можете самообразовываться. Пища - это не единственное удовольствие человека, - подчеркнула кандидат медицинских наук.