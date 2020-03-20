В Австралии туалетную бумагу воруют из общественных уборных, а "Тесла" останавливает заводы

США

Американская компания Tesla бъявила об остановке своих конвейеров. С 23 марта компания Илона Маска прекращает производство электромобилей и солнечных батарей. Аэрокосмическое агентство НАСА сообщило о приостановке сборки ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion. Их планировалось задействовать в полетах на Луну и Марс.

Но из-за увеличивающегося числа зараженных в штатах Миссисипи и Луизиана, где располагаются производственные центры НАСА, было решено пока поставить работу на паузу.

Знаменитый американский журнал для мужчин Playboy перестанет выходить в печатном формате. Последний номер увидет свет весной этого года. Как рассказал глава Playboy Enterprises Бен Кон, отказ от печатной версии обсуждался уже давно. Но к окончательному решению сотрудники редакции пришли только сейчас под давлением пандемии коронавируса. «Мы перейдем к публикации всего нашего контента в цифровом формате», - отметил Кон.

ЕВРОПА

В Старом Свете приостановили работу многие автомобильные концерны: британская компания Jaguar Land Rover и Bentley, итальянская Lamborghini и шведская Volvo.

Между тем в Средиземноморье сейчас застряли сразу несколько круизных судов. Из-за закрытых границ внутри Евросоюза, отмены регулярного авиасообщения между странами, люди оказались в изоляции. Осложняет их положение тот факт, что европейские страны запрещают выход иностранных туристах в своих портах, опасаясь распространения коронавируса.

Возле берегов Марселя находится лайнер Costa Pacifica. На борту среди других пассажиров - 35 россиян и 4 белоруса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возле берегов Марселя находится лайнер Costa Pacifica. На борту среди других пассажиров - 35 россиян и 4 белоруса. Уже несколько дней люди не могут покинуть корабль. Генконсульство РФ в Марселе пытается организовать встречу наших граждан в порту и переправку их на родину, но французские власти не дают разрешения туристам спуститься на берег.

В схожей ситуации оказались пассажиры круизного судна MSC Splendida, которые должны прибыть в порт Марселя 24 марта. На борту - ни одного заболевшего. Но из-за страха перед коронавирусной угрозой страны отказывают лайнеру в швартовке. На корабле находится 16 украинцев, у которых возникли проблемы с возвращением домой. Киев с 18 марта закрыл внешние границы и остановил авиаперевозки. Украинские граждане обратились за помощью к российским дипломатам с просьбой помочь им выбраться из Франции. Посольство РФ согласилось бесплатно эвакуировать украинцев в Россию.

АВСТРАЛИЯ

Не так страшен коронавирус, как паника, которую сеют люди по всему мира, совершая набеги на супермаркеты. Но иногда доходит до безумия. Так в Австралии туалетную бумагу и мыло стали воровать из общественных уборных. Воры обнесли более 100 общественных туалетов в городе Гиппсленд в штате Виктория. «Происходящее сильно нас расстраивает. Но, к сожалению, мы не можем установить систему видеонаблюдения в каждом туалете», - сетует местный политик Джон Уайт.

Психологи пояснили, почему в мире разгорелась истерия вокруг туалетной бумаги. Одной из причин может быть массовое предчувствие долгого карантина. Во-вторых, в соцсетях публикуются снимки с опустевшими полками в супермаркетах и толпами людей, сметающими туалетную бумагу. Видя такое, пользователи неосознанно поддаются цепной реакции.

В-третьих, закупка туалетной бумаги и продуктов первой необходимости - показатель того, что люди просто не делают запасов в обычное время.

В австралийских супермаркетах туалетную бумагу выдают сотрудники полиции.Фото: REUTERS

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Впервые в истории закрыты для посещения заповедная мечеть Масджид аль-Харам в Мекке и Мечеть пророка Масджид ан-Набави в Медине. Святыни исламского мира будут недоступны для верующих. Когда возобновится их посещение, пока неизвестно. Такая мера должна помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. На сегодня в Саудовской Аравии выявлено 274 случая заражения COVID-2019. 8 человек выздоровели, о летальных случаях не сообщается.

А КАК У НАС

Кстати, в Москве духовное управление мусульман также объявило о приостановке коллективных пятничных и пятикратных молитв в мечетях. Еженедельный намаз будет проводиться в онлайн-режиме.

В свою очередь, Русская православная церковь пока не спешит с введением ограничений. В РПЦ заявили, что эпидемия COVID-2019 не отразится на богослужениях в православных храмах. Правда, будут введены некоторые корректировки. Например, по окончанию литургии запрещено будет целовать крест, а при совершении таинств крещения, причастия и соборования будут ужесточены санитарные нормы. Эти правила вступили в силу с 17 марта.

- Священноначалие Русской Православной Церкви не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения в режим онлайн. И в течение Великого поста, и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан, - заверил глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волокаламский Иларион.

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