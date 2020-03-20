«Перезахороните Гагарина!»

Ведущий специалист по истории пилотируемой космонавтики Александр Глушко (сын основоположника отечественного ракетного двигателестроения Валентина Глушко) сделал заявление, которое уже вызвало немало шума и противоречивых мнений. Он сказал, что прах первого космонавта планеты Юрия Гагарина, вмурованный в кремлевскую стену, надо перезахоронить вместе с его недавно скончавшейся женой Валентиной (она 20 марта была похоронена на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье).

- Надо перезахоронить их вместе. Поставить ему (Юрию Гагарину – «КП») шикарный памятник, — сказал Глушко и напомнил, что вопрос о переносе захоронений видных деятелей, захороненных в кремлевской стене, поднимается не первый раз. Он считает, что «надо расформировывать кладбище на Красной площади». Почему он так считает? Не будет ли его предложение «покушением» на нашу историю? На эти и другие вопросы Александра Глушко попросил ответить военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

- Александр Валентинович, вы действительно предложили перезахоронить прах Гагарина вместе с его женой Валентиной?

- Я делал немного другое заявление.

- Какое?

- Его трансформировали неточно.

- Давайте трансформируем так, как скажете. Буква в букву.

- Много лет назад я познакомился с дочерью Маршала Родиона Малиновского – Натальей Родионовной, которая как-то мне сказала: «Попытайтесь посмотреть на это глазами дочери человека, который похоронен на Красной площади. Я прихожу к отцу, чтобы почтить его память, а в это время там веселая музыка, смех, люди катаются на катке. Концерты, выставки, ярмарки...»

- Да, это вопрос не новый. Его уже давно поднимают либералы, противники советских традиций…

- Я не противник большинства советских традиций, но я говорю давно уже, что надо перезахоронить всех, кто похоронен на Красной площади, чтобы прекратить танцевать на гробах. В советское время необходимость всего этого была идеологическая… Сейчас в этом нет смысла.

- Понятно. Но в данном случае Вы говорили о Гагарине и его жене, правильно?

- Я говорил обо всех. Но из-за того, что мои слова были произнесены по случаю смерти Валентины Ивановны Гагариной, их связали только с космонавтами.

- Я вас правильно понимаю, что мы должны выковырять урну с прахом Гагарина из кремлевской стены и перезахоронить его на мемориальном кладбище в Мытищах?

- Я предлагаю перенести захоронения всех, кто там есть. Начиная от Сталина и заканчивая Гагариным.

- Но если вы подходите к Красной площади, как к кладбищу, тогда мы должны всех там перезахоронить, правильно?.. Вы представляете, во что выльется все это «гробокопательство»?

- А кто мешает сделать им прекрасные памятники, например, на Новодевичьем кладбище. У меня у самого отец там похоронен. Или в тех же Мытищах? Вон прах генерала Черняховского же перенесли… Хотя в этом конкретном случае, это было подло.

- То есть, вы предлагаете полностью освободить кремлёвскую стену от урн с прахом выдающихся людей. А что делать с Мавзолеем Ленина?

- Символом государства не может быть труп.

- Понятно. Это мы уже слышали. Следовательно, вы и за то, чтобы и Сталина перезахоронить с его женой?

- Да. Или больше никогда на Красной площади не проводить никаких торжеств, фестивалей. Что-то одно – либо это кладбище, либо... Танцевать на гробах – неуважение к похороненным там…

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Пигмеи не должны судить титанов

Почему праха тех, кто строил великую страну, не должны касаться те, кто умеет строить лишь человейники по 200 тысяч рублей за квадратный метр (подробности)