2020-03-20T20:52:19+03:00
Общество

Пигмеи не должны судить титанов

Почему праха тех, кто строил великую страну, не должны касаться те, кто умеет строить лишь человейники по 200 тысяч рублей за квадратный метр
Сергей МАРДАНжурналист
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В Кремлевской стене и у ее подножия лежат титаны ХХ векаВ Кремлевской стене и у ее подножия лежат титаны ХХ векаФото: фотохроника ТАСС.
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Желающие продезинфицировать российскую историю от «советской заразы» не переводятся. Тут нет ничего ни нового, ни оригинального.

Большевики «подчищали» улицы от примет проклятого прошлого, убирая с них памятники царям и царским генералам, церкви и даже кладбища. Слишком много крестов на них было…

А до этого династия Романовых стирала в русской истории избыточные, по их мнению, упоминания своих царственных предшественников - Рюриковичей. Так, например, с памятника 1000-летия России в Новгороде Великом исчез первый русский царь – Иван IV прозванный Грозным, который превратил Московское царство в собственно Россию.

Борьба с историей – это всегда установление новой идеологии. Какую сегодня идеологию пытаются продать россиянам борцы против «кладбища на Красной площади»?

Если это очередная попытка декоммунизации, то она уж больно жалкая. Без размаха, без социальной базы.

А главное – чудовищно неуместная.

Когда в начале 90-х условные «демократы» раз в год доставали из пыльного чулана тему с перезахоронением Ленина, народ смотрел на них как на блаженных, которые пропитание себе добывают исключительно милостыней.

Потому что, все остальные в то время всецело были озабочены, как бы заработать себе на кусок хлеба. Им точно было не до ритуальных плясок вокруг Мавзолея.

Сегодня же, когда весь народ, а вместе с народом, и бизнесмены, и даже чиновники оцепенели от падающих котировок нефти, пытаться хоть как-то критиковать СССР и его героев – вообще значит выставить себя полным дураком.

Мы 30 лет во многом продолжаем ехать на том, что создано тремя поколениями советских людей. Даже нефть, за счет продажи которой мы живем, и та в основном разведана советскими еще геологами.

В Кремлевской стене и у ее подножия лежат титаны ХХ века. Не нам их судить и перетряхивать их прах.

Даже разговоры об это выглядят неловко и фальшиво.

Космонавт Гагарин, маршалы Жуков, Конев, Рокоссовский, конструктор Хруничев, директор ЗИЛа Лихачев и многие другие великие - все они – в Кремлевской стене.

Роскошные памятники им не нужны. Их памятниками были гигантские заводы и космодромы, великая страна, которую они построили.

А их наследники на месте этих заводов смогли построить только человеческие муравейники по 200 тыс. руб. за кв. метр - памятники человеческой жадности.

Хватит мельтешить и пытаться решать свои психологические проблемы за счет мертвых. Постройте свое великое — и двигайте куда захотите.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Перезахороните Гагарина!»

Потому что с Красной площади нужно убрать «кладбище», считает историк - специалист по космонавтике (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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