Студентов-платников в стране уже давно больше, чем бюджетников

Интересная статистика подоспела по вузам. В сборнике «Индикаторы образования», только-только выпущенном Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школой экономики совместно с двумя министерствами - науки и высшего образования, и просвещения, и Федеральной службой госстатистики для вдумчивого читателя много поводов для размышлений.

Экономистов и рекламщиков готовим за деньги

Уже как минимум десять лет студентов, поступающих на платные отделения вузов, больше, чем на бюджетные. В 2017 году на бюджет было зачислено 528 тысяч человек, а на платные отделения - 620 тысяч. И это еще очень скромно. Если сейчас 54 % студентов учатся на платных отделениях, то в 2010/2011 годах таких было 62 %.

В основном, коммерческие студенты предпочитают ведущие вузы – если уж платить, то за знания. И поступают на специальности, которые (что интересно) вроде бы не востребованы экономикой. Чуть ли не из каждого радиоприемника не доносится: у нас слишком много юристов-экономистов. А вот надо же – платят за подготовку по этим направлениям. А еще платят за то, чтобы стать рекламщиком, специалистом по связям с общественностью, журналистом. Вроде бы у молодых выпускников вузов не такие высокие зарплаты. Но вот надо же…

Студенты бюджетники и платники

Зато на инженерных специальностях в вузах практически нет платников (инженера, считается, должно готовить государство). Не платят за учебу в сельскохозяйственных вузах (связанных с агрономией, а вот за то, чтобы выучиться на ветеринара деньги выкладывают).

В среднем стоимость обучения за семестр в 2017 году составила чуть больше 68 тысяч рублей в государственных вузах и 51 тысяч в негосударственных.

47,1 % семей так или иначе тратили деньги на то, чтобы сын или дочь учились в вузе.

Студентов меньше

При этом количество студентов у нас постоянно падает – эффект «демографической ямы». В 2005 году высшее образование получали 7 млн ребят, а в 2017 году - только 4,1 млн. При этом у нас на одного преподавателя в вузе приходится 12 студентов. Не так уж и много. Причем, много преподавателей в солидном возрасте.

Численность студентов по годам

66% профессоров - старше 60 лет.

56% зав кафедрами - старше 55 лет.

Самые популярные направления подготовки в бакалавриате, специалитете и магистратуре:

Математика и естественные науки 4,8 % студентов

Инженерное дело, технологии и технические науки 31,4 %

Здравоохранение и медицинские науки 5,2%

Сельское хозяйство 4,2%

Науки об обществе 36,5 %

(в том числе экономика и управление 19,8%)

Образование и педагогические науки 10,5 %

Гуманитарные науки 4,7 %

Искусство и культура 1,5 %

Расходы на образование

В текущих ценах траты на образование и из бюджета государства и из внебюджетных источников постоянно растут. В 2017 году они достигли 3757,9 млрд рублей. Правда, после 2014 года вклад госбюджета в систему образования несколько снизился, а внебюджетные источники изрядно иссякли (если брать финансовые возможности людей в 2010 году за 100 процентов, к 2017 году расходы составили только 81 процент).

Госрасходы на образование по уровням бюджета

В 2017 года на образование тратилось только 3,5 % ВВП. Десятью годами раньше – почти 4. По оценкам специалистов, на сегодня недофинансирование системы образования составляет около 1 % ВВП.

Доля платных услуг в системе образования постоянно растет. В 2017 году на дополнительные занятия в школах, репетиторов, обучение в вузе люди выложили больше 613 млрд рублей.

Важно, что для многих семей образование является ценностью и они готовы вкладывать свои деньги в обучение себя самих и своих детей. Нигде в мире сегодня нет полностью бесплатного образования. И даже в очень богатых странах выпускники и специальные фонды помогают развитию системы образования.

Но тенденция у нас выходит интересная. Все больше семей забирают своих детей на семейное обучение. Все больше доверия разнообразным сервисам, которые обеспечивают репетиторов. Можно говорить, что уже сформировалась и семимильными шагами развивается параллельная массовой муниципальной школе «Вселенная», с онлайн обучением, с собственной системой преподавания, с множеством стартапов в области обучения и развития детей. И вот эта «Вселенная» начинает потихоньку давить на традиционной школу, подталкивая и ее к изменениям.

Расходы на оплату услуг образования

Не по специальности

И еще одна интересная тенденция. Примерно треть завершивших обучение в вузах или колледжах в 2014-1016 годах работают не по специальности. Для выпускников университетов и средних специальных учебных заведений цифры примерно одинаковые. Плохо это или хорошо? Аналитики спорят до сих пор. С одной стороны, вроде бы финансовые затраты были направлены на то, чтобы человек научился определенной профессии. С другой, если историк успешно работает радиоведущим, а инженер – в банке – ничего плохого тут нет. Знание истории и умение анализировать события, происходящие в обществе, важны для журналиста. А технические навыки точно пригодятся банковскому специалисту. Главное, чтобы человек реализовал себя в жизни.

Иностранцы

Россия в последние годы многое делает для того, чтобы привлечь в наши вузы иностранцев. Есть национальный подпроект «Экспорт образования». В основном в российские университеты сейчас поступают дети из стран СНГ, Балтии, Грузии.

Откуда приезжают студенты в российские вузы

«Ближнее зарубежье».

278 тысяч человек (по данным на 2017 год).

В том числе:

Казахстан 33,5 %

Туркменистан 14 %

Узбекистан 13,3 %

Таджикистан 10 %

Украина 9,3 %

Беларусь 5,1 %

Азербайджан 4,9 %

Киргизия 3,5%

Молдова 2,6 %

Армения 1,4 %

«Дальнее зарубежье».

76,5 тысяч человек

В том числе:

Китай 25,6%

Индия 15,9%

Вьетнам 3,9%

Ирак 3,6%

Марокко 3,1%

Египет 3,1%

КСТАТИ

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Сборник «Индикаторы образования», изданный Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школой экономики совместно с двумя министерствами - науки и высшего образования, и просвещения, а также с Федеральной службой госстатистики, толстый – почти 500 страниц (подробности)