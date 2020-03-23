Эпидемия коронавируса спровоцировала резню в колумбийских тюрьмах

Коронавирус убивает не только напрямую через поражение организма, но и создавая панику среди еще здоровых людей. Именно это и случилось в тюрьмах Колумбии, где в результате попыток организовать массовые акции против запрета на посещение родственников из-за карантина погибли заключенные. Хотя до сих пор "за колючей проволокой" не было зафиксировано ни одного случая заболевания, в Боготе серьезно опасаются попадания COVID-19 в неволю, где его эпидемия может привести к неконтролируемым последствиям.

Самый печальный инцидент произошел в тюрьме "Ла Модело" ("образцовая" в переводе с испанского). Это пенитенциарное учреждение считается одним из самых больших и опасных во всей стране. В ночь с 21 на 22 марта там поднялось настоящее восстание, во время подавление которого погибли 23 человека, и еще 83 получили ранения.

Корр. КП несколько лет назад побывал на этой "зоне", своими глазами увидев царящие там порядки. Место лишения свободы было буквально переполнено людьми: тем, кому повезло, имели "шконки" в одной из отдельных камер, менее сильные или "авторитетные" сидельцы были вынуждены спать на полу в коридорах. Санитарные условия хуже некуда — одно отхожее место на 50-60 человек, в результате чего желающим справить нужду приходилось ждать в очереди или делать это буквально "в пакетик".

Впрочем, во время визита мне сказали, что ситуация в "Ла Модело" за последние годы улучшилась — раньше охранники старались не заходить внутрь, ведь все корпуса были поделены между левыми партизанами и ненавидящими их праворадикальными бандитами, поэтому полицейские вполне могли нарваться на перестрелку между группировками. В результате власти охраняли в основном внешний периметр, оставляя "внутренности" острога на откуп самим сидельцам. Тогда в Боготе все-таки решили разобраться с этим беспределом и обещали восстановить порядок за решеткой. Но, видимо, до сих пор в колумбийских тюрьмах обстановка далека от идеальной.

Как заявила местный министр юстиции Маргарита Кабельо, в "Ла Модело был сорван массовый побег заключенных", для чего правоохранителям пришлось применить силу, подобные попытки имели место и в других пенитенциарных учреждениях. По словам главы ведомства, ни одному из преступников не удалось пробраться на свободу, а надсмотрщики сейчас полностью контролируют ситуацию.

Впрочем, пользователи соцсетей рисуют другую картинку произошедшего. По их словам, в "Ла Модело" царит настоящая "санитарная катастрофа", питание зэков годится только на корм собакам, а в самой тюрьме остро не хватает врачей. Родственники заключенных утверждают, что сидельцы планировали на воскресенье общенациональную акцию протеста с требованием улучшения условий их содержания, в том числе — разрешить свидания.

Кстати, по официальной статистике самого пенитенциарного ведомства, имеющиеся в стране "казематы" рассчитаны на 70 тысяч человек, но в них содержится около 180 тысяч заключенных, при том, что примерно треть от этого числа еще даже не осуждена и ожидает вердикта суда или окончания расследования.

Произошедшая трагедия в "Ла Модело" всколыхнула колумбийскую общественность. Столичная мэрия и прокуратура потребовали у правительства объявить в тюрьмах особый режим, но у официальной Боготы сейчас и без этого полно забот. В стране выявлен 231 случай COVID-19, от которого уже умерли два человека. Власти объявили жесткий карантин и прекратили прием международных рейсов, введя при этом чрезвычайное положение.

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