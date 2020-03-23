Хроники коронавируса: союзники предают итальянцев

В то время, как Россия направляет в Италию врачей и технику для борьбы с коронавирусом, союзники Рима по НАТО и ЕС не просто не помогают итальянцам в борьбе с заразой, но и откровенно готовы вонзить нож в спину.

Сначала отличились американцы. Они в частном порядке закупили у фармацевтической итальянкой фирмы и со своей базы на Апеннинах на военном самолёте вывезли к себе 500 тысяч тестов на коронавирус. При этом, итальянские власти даже не ставились в известность. Мол, это частный коммерческий груз, и нечего тут итальянцам переживать из-за какого-то полумиллиона тестов. В то время, как всего по всей Италии на данной момент было сделано всего лишь 150 тысяч тестирований. Американский посол в Риме только лишь поблагодарил "итальянскую компанию за сотрудничество". По некоторым данным, кроме тестов американцы вывезли еще и некий "биоматериал", который "должен помочь в борьбе с вирусом". Что это за образцы, и кто разрешил американцам использовать медицинские данные итальянцев - не известно.

Но американцы хотя бы пытаются "действовать строго по закону, то есть втихаря" и заверяют, что все это ради борьбы с вирусом. Другие соседи Италии ведут себя гораздо наглее и бесцеремоннее.

Чехи "совершенно случайно" обнаружили на своей территории 100 тысяч защитных масок. Какая удача, решили они, тут же все реквизировали и раздали нуждающимся. Только вот попытаться разобраться, что это за груз, не удосужились. А были эти маски гуманитарной помощью, которую Китай направил именно Италии, где коронавирус ежедневно выкашивает по 600 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

После вмешательства дипломатов, чешское руководство сделало удивленное лицо и ответило словами из известной юмористической передачи: "А кто это-о-о сде-е-е-лал?". Но маски обещали компенсировать.

Никаких оправданий пока не последовало из Польши, где местные правоохранительные органы просто наложили арест на 23 тысячи единиц медицинских товаров, предназначенных для нужд итальянской столицы. Власти Рима указывают, что задержанные товары срочно необходимы римским больницам, а промедление поставок ставит под угрозу жизнь врачей, ежедневно контактирующих с больными. Варшава все еще отмалчивается.

Как же хорошо, что Россия обладает всеми возможностями, чтобы быстро, буквально за одну ночь, подготовить помощь и направить ее нуждающимся. Напрямую, а не транзитом через жадных, беспринципных "союзничков", готовых отобрать последнюю надежду у умирающих.

Кстати, самолеты наших ВКС в Италии приземляются на военную базу "Пратика ди марэ". Именно здесь в 2002 году по инициативе итальянцев был создан Совет Россия — НАТО, который должен был окончательно нормализовать отношения нашей страны и североатлантического блока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

"Дух Пратики" - так всегда говорили итальянцы, надеясь на то, что Россия и Запад станут полноценными партнерами. Мы следуем этому духу. А партнеры не могут даже договориться между собой, не то, чтобы помогать друг другу, пока нам всем угрожает общий враг-вирус.

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