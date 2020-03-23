«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой

После небольшой передышки в конце прошлой недели в начале этой рынки опять устремились вниз. Цена на нефть с утра в понедельник опускалась до 25 долларов за баррель. А курс доллара снова перевалил за 80 рублей. И пока все прогнозы аналитиков насчет будущего сырьевого рынка неутешительные.

- Крупнейший мировой нефтетрейдер Vitol сообщил в пятницу, что мировой спрос на нефть может упасть на 10% или больше. Саудовская Аравия сообщила о намерении нарастить нефтедобычу до рекордных 12,3 млн баррелей в день, отвергнув предложения по снижению добычи, - говорит Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Но, по его словам, есть и противовес. К примеру, регуляторы в Техасе получили предложение сократить нефтедобычу в штате, что произойдет впервые за несколько десятилетий. Кроме того, есть надежда на Азию. В Китае, Японии и Южной Корее снова запускаются фабрики, жизнь восстанавливается. А вместе с этим может повыситься и спрос на нефть.

- Проблема в том, что Россия не готова к долгой жизни при дешевой нефти, - считает Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал». - Доля нефтяных доходов в бюджете в начале года составляла 40%. И это немногим ниже, чем было в 2008 или осенью 2014 года (тогда было 50%). Сама по себе нефть – достаточная причина для экономического кризиса, пусть и более мягкого, чем кризис 2008 года.

Эксперты считают, что нынешняя цена на нефть может простоять довольно долго. Предложение катастрофически опережает спрос.

- Где «дно» у рынка нефти? Естественно точного ответа на этот вопрос быть не может. Нас ждет беспрецедентный разрыв спроса и предложения, которого не знала история. Теоретически нефть может повторить минимум 98 года - $8, что в нынешних ценах - $15, - считает Владимир Цупров управляющий директор по инвестициям «Париба Инвестмент Партнерс».

Тем не менее, по словам эксперта, на низких уровнях цен будут попытки играть на повышение. Центральные банки мира сейчас вкачивают триллионы долларов в поддержку финансовых рынков. Эти шальные деньги будут приводить к ажиотажной скупке дешевых активов. Но вряд ли устойчивы процесс подорожания сырья наступит раньше, чем изобретут «чудо-таблетку» от коронавируса.

Естественно, дешевое сырье отражается и на курсе национальной валюты. По мнению аналитиков, при цене на нефть в $20 - 25 за баррель справедливый курс - это 85 - 90 рублей за доллар.

- Низкие нефтяные цены – это фактор давления на рубль. Если предположение о длительной дешевизне нефти верно, ситуация будет отличаться от февраля 2009 или начала 2016 год, - считает Андрей Хохрин. - Тогда нефть завершала свои масштабные падения и оба раза быстро возвращалась к повышению. Оба раза при активном участии ОПЕК, а затем ОПЕК+. Шоки для рубля были серьезными, но скоротечными. В нынешней ситуации, видимо, подешевевший рубль - это надолго.

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