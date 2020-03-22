2020-03-22T13:33:08+03:00
Спорт

Чемпионат мира по хоккею совсем отменен из-за коронавируса. Что же будет с Олимпийскими играми

Крупные спортивные турниры падают под натиском пандемии
Сергей КИРИЛЛОВ
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В пятницу олимпийский огонь, зажженный в Греции, прибыл в ЯпониюВ пятницу олимпийский огонь, зажженный в Греции, прибыл в ЯпониюФото: REUTERS
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На фоне закрытия границ многих стран отмена чемпионата мира по хоккею не стала сенсацией. В Международной федерации хоккея (ИИХФ), конечно, тянули до последнего. Искали варианты переноса первенства из Швейцарии в другие страны. В числе запасного аэродрома называлась даже Россия. Потом рассматривался вопрос о переносе ЧМ на осень.

Но когда ситуация с коронавирсом стала выходить из под контроля, ИИХФ все же объявила об официальной отмене чемпионата. А ведь для хоккейной федерации это основная часть их дохода. Но, увы, на этот раз придется обойтись без нее. Впихнуть в календарь первенство планеты теперь точно не удастся, ведь в таком же положении оказались и все хоккейные лиги, которые если появится возможность, сами будут доигрывать несостоявшиеся матчи. Но, похоже, что зимний сезон завершен для всех видах спорта…

Хоккея не будет. А что с Олимпиадой?

В пятницу олимпийский огонь, зажженный в Греции, прибыл в Японию. Первыми его встречали представители префектуры Мияги, больше всего пострадавший во время землятресения и цунами 2011 года. Самолет прилетел на час раньше но из-за сильного ветра начало церемонии пришлось отложить.

Впрочем, и дальше эстафету олимпийского огня ждут большие сложности — местные власти, пока в порядке рекомендаций, советуют местным жителям не выстраиваться вдоль факельного маршрута.

А ведь эстафету, которая в конце июля должна прибыть на олимпийский стадион в Токио, и вовсе могут остановить. Вчера впервые о возможном переносе Олимпиады заговорил даже Дональд Трамп. Президент США сообщил, что он имел по этому поводу разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Но Трамп отметил, что в любом случае это будет решение самих японцев.

А пока, по неофициальной информации, рассматривается три варианта развития событий.

Первый — перенос начала Игр на месяц-полтора. Второй — перенос на год. Третий — на два года. Кроме того, организаторы не отбрасывают вариант проведения Олимпиады без зрителей. Хотя, если уж сдвигать сроки, то так, чтобы все соревнования можно было провести в полном формате, при заполненных трибунах. Тогда и вернуть большую часть от вложенных в Игры 12 млрд долларов будет проще.

Впрочем, о финансах в эти дни, когда рушатся мировые рынки, организаторы Олимпиады стараются не вспоминать и оттягивают свое решение.

А вот что делать спортсменам, которые усиленно тренируются и стараются выйти на пик формы к концу июля этого года. Сбавлять объемы или просто перестать тренироваться? Олимпийский-то огонь можно и притушить, а потом зажечь заново. А вот лучшие атлеты планеты могут перегореть...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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