Запасался перед карантином: В Саратове мужчина украл из магазина несколько пачек подгузников
Пока одни россияне запасаются гречкой и туалетной бумагой "на черный день" - другие не так банальны.
Этот случай произошёл несколько дней назад в одном из магазинов Заводского района города Саратова. Видеокамера зафиксировала мужчину в серой куртке и чёрной шапке. На записи видно, как молодой человек выжидает подходящий момент на крыльце супермаркета. Как только он заметил, что работник торгового зала уходит в служебное помещение, мужчина быстро заходит в магазин, а меньше чем через минуту выбегает на улицу с охапкой детских подгузников и пропадает из виду.
В Саратове мужчина украл подгузники.
- Данная запись была незамедлительно передана в полицию, а по факту кражи написано заявление. Установить личность злоумышленника, как и его мотивы пока не удалось, - сообщил источник kp.ru
По статистике из супермаркетов чаще всего крадут алкоголь и продукты питания, поэтому выбор товаров, похищенных этим мужчиной оставляет много вопросов, в связи со сложившейся в мире обстановкой.
ИСТОЧНИК KP.RU