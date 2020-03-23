Запасался перед карантином: В Саратове мужчина украл из магазина несколько пачек подгузников

Пока одни россияне запасаются гречкой и туалетной бумагой "на черный день" - другие не так банальны.

Этот случай произошёл несколько дней назад в одном из магазинов Заводского района города Саратова. Видеокамера зафиксировала мужчину в серой куртке и чёрной шапке. На записи видно, как молодой человек выжидает подходящий момент на крыльце супермаркета. Как только он заметил, что работник торгового зала уходит в служебное помещение, мужчина быстро заходит в магазин, а меньше чем через минуту выбегает на улицу с охапкой детских подгузников и пропадает из виду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768176" frameborder="0"></iframe> В Саратове мужчина украл подгузники.

- Данная запись была незамедлительно передана в полицию, а по факту кражи написано заявление. Установить личность злоумышленника, как и его мотивы пока не удалось, - сообщил источник kp.ru

По статистике из супермаркетов чаще всего крадут алкоголь и продукты питания, поэтому выбор товаров, похищенных этим мужчиной оставляет много вопросов, в связи со сложившейся в мире обстановкой.