Илья Геркус: «Если мы попали в такой форс-мажор, давайте скинем ползарплаты футболистам»

- Когда ждать возобновления чемпионата России и возможно ли оценить, в какую сумму обойдется российскому футболу его приостановка?

- Начну со второй части вопроса. На данный момент ценить убытки невозможно , потому что эпидемия еще продолжается, идет рост заболеваемости. Насколько я понимаю, в России ситуация развивается по европейскому сценарию с опозданием на три недели. И только когда чемпионат возобновится, можно прикидывать примерные суммы. Когда это произойдет? Возможно в мае, или в его конце.

- Есть ли «дата невозврата»? После которой возобновлять чемпионат уже бессмысленно?

- Для подготовки возобновления турнира нужен месяц. Оставшиеся 8 туров можно провести еще за шесть недель. Так что в лучшем случае чемпионат России закончится в середине июля, в худшем – в конце лета. И здесь уже надо синхронизироваться с европейским календарем и еврокубками. Ситуация затронула абсолютно всех в УЕФА. Значит решать ее нужно тоже сообща. Думаю, что это уже делается. Идут переговоры и консультации. Причем не столько нами, сколько футбольными организациями на уровне всей Европы. Но еврокубки должны быть завершены в любом случае.

- А чемпионат России? Может сезон обнулить полностью?

- Как-будто его не было? Мне кажется, это будет странным. Потому что непонятно как распределять путевки в еврокубки. Так что я думаю, что футбольный календарь сдвинется на два-три месяца. Но это много. Вы помните, сколько прошло с последнего матча в РПЛ?

- Кажется, что очень много.

- А на самом деле всего 8 дней. Последний матч РПЛ играли 16 марта. А по ощущениям прошла целая вечность. Представляете, что будет, когда пауза составит 10 недель? А если четыре месяца?

- Что больше вредит российскому футболу: ситуация с коронавирусом или взлетевший курс евро?

- Ответа «а» - коронавирус. Курс – это наша ситуация, мы их уже проходили, знаем, как действовать. С коронавирусом вообще никто не понимает, когда все завершится, и всей Европе еще предстоит осознать последствия. Вслед за эпидемией придет финансовый кризис, и его ощутят все.

- Какие меры могут поддержать российские клубы? Со стороны РФС, РПЛ и гражданских властей?

- Помогла бы отсрочка по уплате налогов, и какое-то коллективное решение, согласованное с УЕФА, по оплате игроков. Поскольку все игроки попали в простой, то имело бы смысл обсудить либо рассрочку по их зарплате, либо сокращение их зарплат, к примеру, на 50 процентов. Но это решение должно быть консолидированным, возможно со всей Европой. У всех клубов такая ситуация: поступление доходов к ним резко прекратилось, а расходы остались почти прежними. Логично, чтобы прозвучало: коли мы попали в такой форс-мажор, давайте скинем ползарплаты футболистам на время простоя. Думаю, это значительно помогло бы клубам.

- Эта инициатива должна идти от РСФ? От РПЛ? Или от УЕФА?

- Российские футбольные организации могли бы выйти с такой инициативой на УЕФА, на организации, которые объединяют лиги и клубы. Думаю, что такое предложение найдет там поддержку.

- Сейчас в РПЛ говорят о том, чтобы зафиксировать в контрактах футболистов взлетевший курс евро на отметке 70-75 рублей. Тем более, что лига уже делала так когда-то.

- Такой шаг не принесет ощутимую экономию. И его очень сложно оправдать, например, в CAS (Спортивном арбитражном суде Лозанны). Это наша внутренняя ситуация, наши российские риски, связанные с курсами валют. А форс-мажор, связанный с мировой пандемией, - общий для всех. Это уважительная причина, чтобы сократить зарплаты.

- Кто сейчас из участников футбольного рынка теряет больше всех? Игроки? Агенты? Клубы? Букмекеры? ТВ? Спонсоры?

- Определенно букмекеры. Их деятельность в отсутствие событий замерла полностью. Потом ТВ: нет прямых трансляций - нет поступлений от рекламы. Спонсоры не получают того, за что платят. Про клубы мы уже говорили. Пока ситуация не затронула только агентов и игроков. До трансферного периода еще далеко, а контракты еще никто не урезал.

- Если посмотреть долгосрочной перспективы, как эта ситуация глобально повлияет на футбол? Сдуется трансферный рынок? Клубы перестанут расширять стадионы, чтобы большую часть доходов получать от ТВ, а не от билетов? Появятся новые пункты в контрактах?..

- Мы сейчас можем нафантазировать чего угодно. Но пока не будет определенности со сроками возобновления турниров, прогнозы делать бессмысленно. Да, после эпидемии придет финансовый кризис. Денег станет меньше у телевидения, у спонсоров, у владельцев клубов, у болельщиков. Конечно это отразится на транферном рынке, на рынке зарплат, и мы откатимся на какое-то время назад. Кто-то из клубов не выживет в этом кризисе, без банкротств не обойтись. Но интерес к футболу останется прежним, я убежден в этом. А значит все со временем восстановится.

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