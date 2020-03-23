«Мы утонем все вместе»: 61-летняя Мадонна разделась догола и сделала заявление о коронавирусе

Вирус COVID-19 не обошел стороной знаменитостей: болезнь выявили у звезды мировой оперы Пласидо Доминго, «девушки Бонда» Ольги Куриленко, актерской четы Тома Хэнкса и Риты Уилсон, князя Монако Альберта II… А 61-летняя Мадонна, которая, к счастью, пока здорова, записала видеообращение, где высказалась о коронавирусе, сидя голой в ванной с лепестками роз. Поп-звезда опубликовала запись в своем Инстаграме, сопроводив ее фразой: «Нет дискриминации COVID-19!».

- COVID-19 не заботит, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать, - заявила певица. - Он - великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким же прекрасным. Плохо, что он уравнял нас во многом. И хорошо, что он уравнял нас во многом. Все мы находимся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе.

Напомним, к утру понедельника, 23 марта, число заражений коронавирусом увеличилось на 28,7 тысяч и достигло 335,9 тысяч случаев по всей планете. При этом, число излечившихся от недуга выросло на 5,9 тысяч человек, и теперь составляет 98,3 тысячи случаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768131" frameborder="0"></iframe> Мадонна порассуждала в ванной о вирусе, который не знает дискриминации.

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